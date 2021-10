Noia y Arzúa miden hoy sus inercias positivas y su gusto por el fútbol combinativo

La octava jornada en el grupo gallego de la tercera RFEF trae un atractivo duelo, adelantado a este sábado: en San Lázaro de Noia, el conjunto local recibe al Arzúa. En un buen campo, con buen día, dos buenos equipos y dos buenas aficiones, que se espera que, dada la cercanía entre ambas localidades, numerosos aficionados del Arzúa se desplacen a ver a su equipo. A eso se une el modelo futbolístico basado en el buen trato del balón que defienden los técnicos de los dos conjuntos, Iván Carril en el Noia y Manuel Losada, Chollas, en el Arzúa, y que ambos quieren prolongar sus inercias positivas en resultados.

Inercias positivas, porque si bien el Noia perdió en la anterior jornada en el campo del líder Somozas, sus diez puntos, su octavo puesto en la tabla y sus dos triunfos en tres partidos en casa (cayó ante el Fabril pero batió al Ponteareas y al Alondras) avalan su trayectoria. Y aunque el Arzúa, lastrado por sus problemas en la pretemporada) covid, lesiones) no ganó en sus cinco primeros partidos y todavía es cuarto por la cola (posición de descenso), rompió un muro mental la semana pasada al ganar al Racing Villalbés en O Viso.

Partido importante para ambos, por lo tanto. Iván Carril lamenta que el partido de As Somozas “más allá del resultado, de la derrota (2-0) me dejó malas sensaciones, el equipo no se pareció al de las anteriores jornadas”. Ya para el duelo de esta tarde tiene bajas que afectan al eje de la zaga: Angelo ya está listo para volver, pero Miguel, Brais y Rivas están mermados. Y el portugués Diogo sigue a la espera del tránsfer.

Pero “llega uno de esos partidos que no puedes perder. Tras jugar contra cuatro de los cinco primeros en el inicio, ahora llega un partido más de nuestra liga, porque si a lo mejor el Arzúa en el inicio parecía destinado a más, al arrancar tarde y nosotros bien la cosa se ha igualado. Es en casa, y tenemos que demostrar que sabemos competir en este tipo de partidos”, añade el entrenador.

Después del choque ante el Arzúa, el Noia visitará al Arnoia; dos duelos importantes para “dar otro paso importante, de sacarlos. Pero Carril no mira más allá de hoy, “ante un buen equipo que está compitiendo bien y que llega reforzado anímicamente, con confianza tras ganar”.

En el otro banco, Chollas, que tiene a David García “entre algodones” y recupera a Iván tras su sanción (Lodeiro se sumará en dos o tres semanas) coincide en que el Noia es “de nuestra liga, ahora mismo tiene el doble de puntos que nosotros aunque con un partido más, y eso no es casualidad, sabiendo además los rivales contra los que ha jugado”, dice.

“El Noia juega muy bien al fútbol, tiene una propuesta muy atractiva y cuenta con jugadores de mucha calidad”, añade el técnico.

Por eso, al Arzúa le pide “hacerlo bien, y luego el resultado a veces no depende sólo de uno mismo. Pero quremos competir bien, en la liña que estamos teniendo que es la que nos va a llevar a los buenos resultados. Aunque hay que seguir ganando”.