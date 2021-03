“Nos hace falta un punto... e iremos a Zamora a por tres”

Pato Guillén es la voz de la experiencia en el Compos, una voz autorizada en el vestuario. Por eso había que escuchar con atención lo que, en rueda de prensa, dijera el portero sobre las dos auténticas finales que le quedan al equipo. La primera, este domingo (17.30 horas) en Zamora. Pato advierte: el reto de la permanencia estará asegurado con un punto, pero “iremos a por los tres, como siempre”. El meta analizó la situación: el pasado reciente, con la primera derrota en casa; el presente, Zamora; y el futuro, dónde acabará el Compos tras la primera fase de la competición en Segunda B.

CELTA B “Tras el partido estábamos fastidiados porque era un encuentro clave: de ganarlo, sobre todo, o no perderlo, matemáticamente cumplíamos el objetivo de salvarnos y, por ende, nos permitía meternos de lleno en los puestos de arriba. Fueron un par de días duros, pero ya estamos pensando en que el domingo tenemos revancha y otra oportunidad”.

MÉRITOS “Ganar te permitía cumplir el primer objetivo y te daba la oportunidad de poder soñar con otras cosas. No se dio, pero estábamosmás fastidiados porque hicimos 80 minutos a un nivel increíble, jugando a un ritmo altísimo, generando muchísimas ocasiones, sometiendo a todo un Celta B, con una plantilla larga y jugadores que ya debutaron en Primera División, e hicimos los méritos necesarios como para no perder, pero diez minutos malos te perjudican y te tiran por tierra lo hecho en ochenta”.

A GANAR “Creo que si algo ha demostrado este equipo es que en ningún partido hemos ido a especular, y este fin de semana no será tampoco el caso. Hemos ido a todos loscampos a ser protagonistas, es nuestro estilo, no lo vamos a cambiar y menos faltando dos jornadas. Llevo dos años con Yago, pero he visto jugar antes al equipo y nunca ha especulado, por lo que no será el caso. Iremos, como siempre, a ser protagonistas, a tener la pelota y a ganar el partido. Luego, te puede tocar sufrir por momentos, como en Pontevedra, teniendo que juntarnos y hacernos fuertes, pero también otros en los que podemos dominar el juego. Este domingo no será la excepción, iremos a por los tres puntos, igual que en los ocho partidos anteriores fuera de casa, siendo sabedores de que una victoria nos da el objetivo de la salvación y los puntos necesarios para soñar en la última jornada. Además, los puntos se arrastran para la segunda fase: todos los puntos son importantes”.

LA CLASIFICACIÓN “Hubo empates en los cuales hemos merecido más y otros en los que fue justo e incluso se pudo haber perdido. En Pontevedra, por ejemplo, sacamos tres puntos en un partido en el que no fuimos el equipo de todo el año. Al final la clasificación, por lo general, te deja donde mereces. Estamos en una posición muy buena, y esperamos el domingo sumar tres puntos”.

IGUALDAD “Está claro que los tres equipos que estaban llamados a dominar la Liga sabemos todos cuáles eran, pero luego hay que jugar y los puntos se ganan en el campo. Es una Liga muy igualada y hemos visto que nadie se come a nadie y con trabajo, sacrificio y humildad se pueden lograr grandes cosas”.

EL ZAMORA “Es un equipo que tiene muchas similitudes al nuestro. Recién ascendido, mantiene el bloque y está muy trabajado. En la primera vuelta ya demostraron que tenían muy bien preparado el partido. Tanto en jugadores como cuerpo técnico tenemos muchas similitudes, por lo que espero un encuentro muy táctico. Ellos están demostrando su nivel con una gran temporada y será complicado”.

EL OBJETIVO “No contábamos con estar entre los tres primeros hasta la jornada anterior, por lo que tampoco tenemos que contarlo ahora. Nos falta un punto para lograr el objetivo e iremos a por tres el domingo para lograrlo. A partirde ahí, en la última jornada, ya veremos qué pasa”, concluye Pato.

Fueron las verdades del arquero. El domingo, en Zamora, hablará el fútbol.