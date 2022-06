Novedades en la Pantín Classic por sus 35 años

El 35 aniversario del Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2022 encara su cuenta atrás. Se celebrará del 9 al 17 de julio y “se presenta como mucho más que un evento deportivo”, según señalan sus promotores en la nota de prensa. Una de las principales novedades es que la cita contará con una ludoteca.

Esta iniciativa pionera de la Xunta de Galicia, impulsada a través del Plan Corresponsables, apoyará el programa de actividades que se desarrollarán en la 35 edición del Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2022 para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los asistentes al evento como público, de los deportistas y de los propios trabajadores.

Así los más jóvenes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades dirigidas a fomentar el deporte. Se llevarán a cabo bautizos de surf, clases de skate en la rampa instalada, talleres de reciclaje, limpiezas de playa y diferentes juegos, entre otras muchas actividades que actuarán como catalizadores de los valores que la Xunta de Galicia promueve a través de esta incitativa diferenciadora.

La conselleira de Promoción del Empleo e Igualdade, María Jesús Lorenzana Somoza, valoró el deporte como motor de cambio para inculcar y promover valores como la tolerancia y el respeto, la disciplina y el compañerismo, y abogó por el éxito de esta ludoteca como herramienta promover la conciliación y la corresponsabilidad.

“Estas medidas deben ir un paso más allá para avanzar hacia la racionalidad y el uso del dos tiempos y las dos horas tanto en las mujeres como en los hogares. Y para eso es fundamental promover, involucrar e involucrar a toda la sociedad y activar el pensamiento y la acción corresponsable”, dijo Lorenzana Somoza.

La ludoteca del Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2022abrirá sus puertas en la playa de Pantín, Valdoviño, el próximo sábado 9 de julio y continuará operativa hasta el domingo 17, en horario de 10:00h a 14:00h por las mañanas y de 16:00h a 20:00h por las tardes.

GRAN LISTADO DE PATROCINIOS Y APOYOS Esta prueba clave del calendario estival de surf es un evento organizado por Club Praia de Pantín / Classic Surf pro y cuenta con el apoyo institucional de Xunta de Galicia, Xacobeo 21-22, Axencia Turismo de Galicia, Diputación de A Coruña, Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, Plan Corresponsables, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad, Conselleria de Política Social e Xuventude, Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Ayuntamiento de Valdoviño, Deporte Galego, Galicia Calidade y Federación Galega de Surf; así como el patrocinio de Abanca, Estrella Galicia, Cabreiroá, Vithas, Gadisa, Ecolife Yarns by Belda Llorens, Jael Joyería, Tag Heuer, Mercedes-Benz Louzao, Parque Ferrol, Dyson, Intermax Technology, WE Sustainability Project, Aleux Rotulación S.L., Surflogic y Barrel Skatepark.