“Nuestro objetivo no ha cambiado, jugamos para nuestra afición”

“¡Qué bien juega este equipo!” “¡Da gusto verlo!” Estas son algunas de las percepciones que a través de las redes sociales se intercambia el obradoirismo en las últimas semanas. Transmite buenas sensaciones el Monbus Obradoiro 2020/21 y la afición está satisfecha, aunque irónicamente justo cuando más enganche el proyecto sea cuando no lo pueda disfrutar su público en la Caldeira. “Todos esos comentarios son muy positivos y nos alegran. Aunque no haya gente nuestro objetivo no ha cambiado, nosotros jugamos para nuestra afición”, replica el entrenador Moncho Fernández que añade: “Por desgracia no la podemos tener a nuestro lado en las gradas que es sin duda lo que más echamos de menos, pero somos conscientes de que tienen los ojos puestos en nosotros, que nos siguen de cerca, de que están muy pendientes, y si somos parte de la poca alegría que pueden haber en los tiempos que corren estamos muy felices por ello”.

Y con el propósito de continuar creciendo, convenciendo y ganando, el Obra vista mañana (12.30 horas) el Martín Carpena. No podrá contar el conjunto compostelano con Mike Daum -con un esguince con rotura parcial de ligamentos en el tobillo derecho que le mantendrá de bajo al menos 6 semanas-, y aunque con la expedición sí viajara Kartal Ozmizrak -en la fase final de la recuperación de su lesión también de tobillo- tampoco estará aún el base en disposición de ayudar a sus compañeros. Toca conjura por tanto una vez más para rendir visita a un Unicaja 13.º en la clasificación con 3 victorias en 7 partidos. “Es un equipo que está siguiendo claramente una línea ascendente acorde con su potencial y acorde con su historia”, enfatiza Moncho Fernández. “Como todos los equipos de esta Liga también se ha visto golpeado con temas relacionado con la covid, con haber parado, partidos que se suspenden, muchas lesiones, y ahora que está alcanzando una línea de normalidad ya estamos viendo que está siendo capaz de ser lo que es, uno de los grandes equipos de España y de Europa”, asume el entrenador compostelano.

Atención al perímetro. Porque junto a una de las mejores nóminas de jugadores del continente, de un presupuesto acorde a su trayectoria y a sus objetivos, el Unicaja de Luis Casimiro rezuma peligro y experiencia, sobre todo en su línea exterior. “El potencial de su perímetro está al alcance de muy pocos porque todos sus jugadores tienen muchísima pólvora, tienen un perímetro increíble teniendo en cuenta que aún falta Jaime”, detalla Moncho Fernández que insiste: “En cuanto a números además destacan como el equipo que le provoca más pérdidas al rival, con mucha diferencia respecto al segundo en la Liga Endesa, y eso habla de su capacidad defensiva, de su agresividad, del trabajo en las líneas de pase, en los bloqueos directos... es un equipo que tiene todo”.

La clave. Por todo esto señala el técnico del Obra que son “muchos los flancos que tenemos que defender”. “Creo que nuestro ataque va a condicionar claramente nuestra defensa y vamos a tener que evitar todas esas pérdidas que genera el Unicaja en el rival y que les permiten esas aciones rápidas de transición. Por ahí pasarán muchas de nuestras opciones”, focaliza.

El clima de optimismo, reforzado por un excelente trabajo diario como decía a EL CORREO su capitán Pepe Pozas, es también clave para nivelar los argumentos de ambos rivales. “Vamos en una buena línea pero seguimos teniendo mucha capacidad de mejora. Queremos jugar de una manera muy concreta y creo que lo estamos consiguiendo”, destaca el técnico.