Nuevo reto y mismas consignas: a por la primera en Alhaurín

El potencial de las dos interiores africanas del Adareva Tenerife -Fofana (22 puntos y 17 rebotes) y Dacosta (17 puntos y 10 rebotes)- fueron el factor diferencial en la prórroga que le costó el debut soñado al Institutos de Compostela hace una semana en Santiago (62-68), pero pese a la calidad y físico de las foráneas del cuadro canario, el conjunto compostelano supo estar a la altura.

Esa es la lectura que hace el Rosalía para afrontar su primer gran desplazamiento en la nueva Liga Femenina 2 2021/22 y que esta tarde (tras toda una noche del jueves de viaje en autobús) le mide al Alhaurín de la Torre en Málaga (19.30 horas). Con las siete séniors que de momento conforman el plantel de Chiqui Barros (incluída Catherine Traer que viajó el viernes en avión por cuestiones familiares) junto a María Corredoira, Marta López e Inés Arroyo del equipo de Nacional, el entrenador ferrolano busca abrir la cuenta positiva orgulloso de la puesta en escena, de la capacidad de sacrificio y del esfuerzo de sus jugadoras hace una semana.

“Llevamos el partido a nuestro terreno, lo cambiamos en la segunda parte, cogimos ventajas, pero hay batallas que por muy bien que lo hagas, por muy bien que bloquees el rebote, que hagas los cambios en defensa, el físico es determinante. No hay más que verlo y eso que habían llegado cuatro días antes”, asume Chiqui Barros. “Yo me fui a casa triste pero orgulloso de mis jugadores porque el nivel es bueno a estas alturas de la temporada. El equipo está bien, hemos vuelto a entrenar muy bien, seguimos mejorando, pero no podemos obviar que el plantel es muy corto”, reconoce el entrenador departamental. “Necesitamos físico”, requiere Chiqui Barros quien confían en que el refuerzo ansiado llegue por fin esta semana a Santiago.

Seguir en la batalla. Mientras tanto, al Institutos de Compostela le toca seguir batallando, aprovechando la experiencia y calidad de Traer (15 puntos y 12 rebotes en su debut) mientras la jugadora esté disponible y pueda compatibilizar sus actuaciones con su maternidad, y exponer en la pista las consignas pulidas con esmero a lo largo de la semana.

Su anfitrión de esta tarde también se sostiene con su grupo de jugadoras nacionales, pero rezuma peligro. “Será complicado porque de un lado hay que adaptarse al juego que quieren proponer y al mismo tiempo tenemos que imponer nosotros el nuestro. Queremos ser un equipo camaleónico, capaz de mandar y de saber jugar a lo que ellas quieren”, arenga el entrenador del equipo compostelano.

“Defensivamente se cierran mucho, protegen mucho la pintura, el tiro exterior va a tener un apartado muy importante, y luego en ataque generan mucho a partir de las interiores y de las pívots que básicamente juegan de cara”, detalla y apostilla: “Tienen a tres jugadores de buen nivel como Ester Sintes, la base Paula Moreno y otra exterior zurda como Ana Moyano. A partir de estas tres jugadoras habrá una batalla grande en el perímetro y es un equipo que dependen mucho de lo que ellas puedan generar”.

“Para nosotras es una gran oportunidad. Tenemos mucho que ganar y poco que perder”, asevera el entrenador del Institutos de Compostela-Xunta que insiste en la necesidad de ir sumando cuanto antes ante la dificultad de una Liga que ha ganado en exigencia.