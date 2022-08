Nuevo test para el Compostela con el foco puesto en el fichaje de un ‘9’

Un gol en tres partidos es el registro anotador de la SD Compostela en lo que va de pretemporada. Además, en esta serie inicial de encuentros, dos han sido en el estadio Vero Boquete, ante Ourense CF y Celta B, y el equipo dirigido por Fabiano Soares ha sido incapaz de marcar en 180 minutos de juego ante su público. Hasta el momento, el único tanto veraniego de la SD llegó el pasado sábado en el Trofeo Vila de Padrón, frente al Estradense, y su autor fue Fer Beltrán, en la segunda parte del partido. En definitiva, pese a que el equipo está en fase de preparación y aún no se ha cerrado la plantilla, en los despachos de San Lázaro han puesto el foco en la incorporación de un delantero centro puro, una figura que no tiene el actual plantel blanquiazul, pese a las llegadas para la zona de ataque de jugadores como Jorge Cano (Bergantiños), Mario Rodríguez (Atlético Levante), Elliot Gómez (CD Tenerife) o Darío Martínez Germil (Celta C).

El conjunto santiagués afronta esta tarde, a las 20.00 horas, su cuarto test de pretemporada, ante el Puebla CF, en A Pobra do Caramiñal, donde volverá a poner a prueba su capacidad goleadora.

En el equipo ya no estará Pablo Durán, después de que este lunes se oficializase su fichaje por el Celta B. El delantero de Tomiño, tras un brillante curso en el Compos, firmó por cinco temporadas con el filial celeste.

En base al contrato acordado por ambos clubes, entre otras cláusulas, el Compos ingresará una cantidad económica por la venta y recibe la cesión del santiagués Darío Martínez Germil para la campaña 22-23, tal y como comunicaron desde la SD. Además, el cuadro olívico se compromete a jugar un partido amistoso, con el primer equipo, contra el Compostela.

Pablo Durán cerró su etapa en la SD con 31 partidos jugados (17 como titular), para un total de 1.787 minutos, en los que marcó ocho goles. Tras su gran rendimiento en el terreno de juego, recibió el premio al Jugador Cinco Estrellas de la Temporada, un galardón que elige la afición con sus votos.

Así pues, tras los últimos movimientos en la plantilla de la temporada 22-23, y a la espera de la llegada de, al menos, un delantero centro puro, la SD Compostela cuenta con 17 jugadores con contrato: Pato Guillén, Borja Rey, Roque, Álvaro Casas, Pablo Crespo, Damián Canedo, Martín Salvador, Pablo Antas, Samu, Mario, Fer Beltrán, Jordan, Mario Rodríguez, Elliot Gómez, Cano, Parapar y Darío Martínez Germil.

Este último se formó en las categorías inferiores del Xuventude Oroso, “e durante dez anos foi escalando categorías e demostrando en todas elas as súas grandes cualidades”, indicaron desde el Compos tras el anuncio de su incorporación.

El delantero santiagués, que cumplió 20 años en junio, militó el curso pasado en el Celta C, en Preferente. Jugó 31 partidos, 29 de titular, y marcó 18 tantos. Además, también participó en dos encuentros con el Celta B, equipo de Primera RFEF.