Nuria Choren aportará experiencia en LF-2 en su regreso al Ulla Oil

Santiago. Nuria Choren regresa al Ull Oil Rosalía. La base-escolta de la A.D. Cortegada de Vilagarcía vuelve a ponerse a las órdenes de Chiqui Barros tras una temporada en el equipo de Liga Femenina 2 arousano.

Esta experiencia será clave para un vestuario en el que todas las jugadoras se estrenan en la categoría de plata del baloncesto femenino español, dotando además al juego colegial de versatilidad, un excelente tiro exterior y visión de juego.

Especialmente feliz por esta vuelta está el entrenador Chiqui Barros, que aunque solo coincidió con Nuria en su primer año en Santiago alaba que “se fue comportándose de una manera exquisita, dejando las puertas totalmente abiertas”. “Para el baloncesto que queremos hacer es muy importante su polivalencia porque puede ocupar cualquier posición de perímetro, tiene muy buena mano y a mí personalmente me gusta mucho”, confiesa. “Tuvimos muy buena relación no solo en el campo, sino de comunicación con todo lo que aportó en el vestuario y si teníamos la mínimo opción de que volviese quería que así fuese”, añade.

Insiste el ferrolano que “estoy muy contento de su vuelta, ya conoce la categoría y aunque creo que aquí tendrá un rol diferente al que tuvo en Cortegada, el haber estado ya un año en un equipo importante nos va a venir muy bien para el grupo”. “Además es una persona muy alegre, muy positiva, nos da muchos valores que cuando la perdimos me dolió pero me alegré lógicamente también por ella”, reconoce.

Por su parte, Nuria Choren afirma que está muy contenta de volver “porque siempre me sentí aquí como en casa”. “Tengo experiencia, es un año que me ha servido mucho para aprender pero aún me queda mucho también por delante”, acepta. “Intentaré ayudar en lo que pueda porque será un año duro para todo el mundo por el tema del coronavirus, con viajes complicados, y habrá que llevarlo lo mejor que podamos”, insiste la escolta de Vilagarcía.

Nuria supone el primer refuerzo del Rosalía de cara al curso 2020/21 tras las renovaciones de Sarai Carro y Sara Corredoira. c. guillén