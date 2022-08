O 19 empeza o torneo Michel Salgado de fútbol en Vigo

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, e a delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapisas, asistiron este venres á presentación da MS2 Cup Torneo Internacional Michel Salgado, na sede do RC Celta de Vigo, que na súa terceira edición aspira aspira a converterse nun dos mellores torneos internacionis de España “e un referente a nivel mundial”, segundo sinalan na nota de prenmsa.

Nesta ocasión, o torneo disputarase nas instalacións deportivas de A Madroa e o campo José Costas de Candeán (Vigo).

Leta Lasa agradeceu ao exfutbolista Michel Salgado, natural do concello de As Neves, a súa aposta por Galicia para acoller o torneo e a posibilidade de que clubs máis modestos poidan participar para medirse ás grandes canteiras internacionais. Nas súas verbas, “Michel Salgado mantén vivo o soño de triunfar no fútbol na mente dos pequenos”.

O mandatario galego destacou a firme aposta da Xunta de Galicia por unha competición deste calibre, que ten unha gran importancia para o fútbol galego, posto que lle permite dar un salto de calidade ao mesmo tempo que dá visibilidade ás futuras promesas do deporte nacional e internacional.

Pola súa banda, Marta Fernández Tapias sinalou a importancia de que Vigo acolla eventos tan importantes como o Torneo Internacional Michel Salgado “polo que significa para a cidade, polo que supón para o fomento do deporte base e polos valores que representa de compañeirismo, esforzo, traballo, respecto e superación”.

Ingredientes, todos eles, imprescindibles para que o torneo vigués se converta “nun referente mundial do fútbol base”.

O III Torneo Internacional Michel Salgado dará comezo o vindeiro venres 19 de agosto e prolongarase ata o día 28 do mesmo mes. Contará con equipos de diferentes categorías de España e estranxeiros, dende prebenxamín, benxamín e alevín, que xogarán na modalidade de fútbol 8, coma infantil, cadete e xuvenil, que xogarán na modalidade de fútbol 11.



TELEVISIÓN. Os partidos da MS2 Cup Torneo Internacional Michel Salgado serán retransmitidos gratuitamente a través de Veo Live.