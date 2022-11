O filial do Obra volve á senda da vitoria no seu encontro en Betanzos

Santiago. Despois da derrota en Marín a xornada pasada, os obradoiristas desprazáronse ata Betanzos para tentar volver atopar as súas mellores sensacións.

Desde o salto inicial o Obradoiro Ames mostrou unha gran intensidade a toda pista que dificultaba a creación de xogo dos locais e endosaban un parcial de 0-5 de saída. Con todo, co paso dos minutos o Santo Domingo Betanzos buscaba abrir aos homes grandes dos visitantes e colocar o 12-14 no ecuador do primeiro parcial.

As rotacións dos obradoiristas permitíronlles volver subir un punto a súa intensidade defensiva e chegar a poñerse dez puntos arriba a falta do último minuto do cuarto. Pero a experiencia dos xogadores locais impúxose neste final de primeiro cuarto e lograban reducir a distancia ata o 22-27. Xa no segundo cuarto, o Obradoiro Ames conseguiu pechar todas as vías de anotación dos locais, deixando ao seu rival en tan só catro puntos neste parcial e sumando aos poucos en ataque para levar o marcador ao descanso cun claro 26-45, o inicio do éxito no resto da cita si ben, a pesar da diferenza os locais non baixaron en ningún momento os brazos, aproveitando cada erro dos obradoiristas para reducir as distancias,

Os parciais por cuartos foron: 22-27, 4-18, 19-26 e 15-10.

Por parte do Obradoiro Ames xogaron: B. Nongo (10), M. Souto (9), M. López (-), C. Taboada (6), M. Paz (4), J. Bocca (3), T. Álvarez (3), A. Grela (2), S. Paz (16), G. González (4), F. Niang (17) e I. Fernández (7).

Tras dous partidos como visitantes, o vindeiro domingo, ás 17.00 horas, o Obradoiro Ames recibirá no pavillón municipal de O Milladoiro a un duro conxunto como é o Porriño Baloncesto Base Godoy Maceira. REDACCIÓN