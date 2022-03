O taekwondo galego suma dos ouros e un bronce en Bulgaria

··· O bronce foi para Tania Castiñeira que superou o primeiro combate contra a serbia Tepavac (2-1). En semifinais, enfrontouse a cabeza de serie número 1, a polaca Kowalczuk e a galega tratou de ser moi ofensiva para contrarrestar á polaca, pero non puido puntuar e caeu por 2-0. Pola súa banda, Arlet Ortiz (-57) gañou o primeiro combate a Amina Hammich (Noruega) con claridade (1-10) e no segundo superou a Nadja Tesic (Serbia) por 1-11. Nos cuartos de final caeu ante a canadense Skylar Park, número 4 do top mundial e que foi a que se proclamou campioa do Open de Sofía. Tamén caeu nos cuartos Pablo Patiño (-68) logo de superar dúas eliminatorias: gañou ao alemán Mohamed Omeirat no punto de ouro, despois do empate no combate (11-11) e ao bosnio Sadmir Habibovic (3-7). Nos cuartos non puido superar a Javi Pérez.