“O Vao es difícil: parece grande pero no lo es... y el Coruxo ahí es muy fuerte”

Hugo Sanmartín volverá a jugar el domingo al mediodía en O Vao, el campo del Coruxo. Un campo que conoce bien: Hugo jugó en el Coruxo, en Segunda B, la temporada 2016-17. Ahora regresa con el Compostela, y mientras elogia el estilo, la filosofía, del equipo blanquiazul y el modelo de su actual club, advierte: O Vao es difícil.

En la Panadería O Cornecho, patrocinador particular de Hugo esta temporada 2020-21, el jugador lo dice de una forma gráfica: “O Vao parece grande pero no lo es tanto: las bandas caen en pendiente y se va haciendo más corto. Ellos (el Coruxo) en casa son muy fuertes, tienen grandísimos jugadores y van a proponernos un partido muy complicado. Me sorprendió que perdiesen su primer partido en casa”.

Y niega el ahora jugador del Compos que en un choque de la jornada 3 se pueda hablar de urgencias: “No creo. El Coruxo no ha puntuado, pero gana tres partidos y se mete en la pelea: hay margen, porque además hay mucha igualdad en el subgrupo, uno de los más fuertes. Nosotros tenemos un punto y queremos sumar. Pero ya vimos contra el Unionistas cómo es la Segunda B: un mínimo error te condena”, señala.

Por eso, se queda más con la imagen y, sobre todo, el resultado del Compostela frente al Deportivo: “Controlamos el partido casi todo el tiempo. Ellos tienen mucha calidad individual y al final siempre te llegan, pero en los últimos minutos tuvimos un par de ocasiones en las que nos faltó algo de frescura, porque defender a un equipo así en ciertos momentos es complicado y te vas cansando. Con los cambios, pudimos refrescar el equipo y tener ese chance, recuerda.

NO CAMBIARÁ. Ahora llega el turno de jugar contra el Coruxo, un experto en Segunda B, un equipo que representa fielmente lo que es una categoría en la que, para Hugo, la norma general es “no exponer, o exponer muy poco, y esperar para salir a correr. To do es muy lícito, hay muchas formas de jugar”, dice.

Pero él se queda con el otro fútbol, raro “en esta categoría y en cualquier otra” que propone el Compostela: “Hay que darle mucho mérito y poner en valor lo que hacemos, porque somos un equipo que queremos siempre balón y que hacemos ataques posicionales, lo más difícil en el fútbol actual. No es tan sencillo lo que proponemos”.

Va más allá: “Para la afición, que un equipo de su ciudad quiera proponer este tipo de fútbol... pero ese fútbol es el que nos ha dado resultado para llegar a donde estamos, y el que nos va a llegar a la victoria. Para nada vamos a cambiar”, adelanta.

Y eso pese a reconocer que en el partido contra el Unionistas, “tras hacer una primera media hora muy buena, llega el rival, te marca un gol en la primera que tiene y después te gana: así es la Segunda B”. O que, contra el Deportivo, la apuesta fue “arriesgada, con Josiño y Brais de interiores. Pero las cosas con mecanismos y trabajo salen. Llevamos trabajando así desde el día uno y no vamos a cambiarlo”, incide.

De lo que sí está seguro es de que el primer gol de la SD en la categoría de bronce no va a tardar: “Tenemos gente con gol, los goles llegarán: en el momento en el que entren, entrarán más. Hay que crear ocasiones, y después, meterlas”, asegura.

Es una forma de trabajar, destaca además, que favorece “oportunidades individuales, pero siempre dentro del colectivo. A mí por mi edad ya no me va a dar mucho tiempo, pero aquí hay jugadores con un potencial increíble, me gustaría verlo llegar a categorías superiores”.

EL CLUB. También alaba, dentro de esta filosofía compartida, a la SD Compostela como entidad, a su actual propuesta: “Hay que darle valor también al club, que haya mantenido el bloque: otros suben, se cargan a 16 jugadores de la plantilla, incorporan a otros 16... aquí hay un proyecto, un bloque, y eso después se nota en el campo, con jugadores que vienen de Tercera División”, añade con cierto orgullo.