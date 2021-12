Oportunidad de reivindicación en la visita del Deportivo al UCAM Murcia

··· Vuelve la Copa del Rey a Carballo 34 años después, pues el Bergantiños recibe en As Eiroas (18.30 horas) al Tudelano, actual colista del Grupo I de Primera RFEF. “Debe de ser un día bonito para todos e que quede no recordo colectivo do clube”, apuntó el técnico rojillo, José Luis Lemos, quien reconoció que introducirá cambios en el once titular y que no forzará a los ‘tocados’.

··· Otro de los gallegos de Segunda RFEF, el Arenteiro, recibe en Espiñedo a la SD Logroñés (20.30 horas).