Orbelín Pineda: “Es un salto que me ha dado Dios. Voy a buscar un sueño”

Vigo. El internacional mexicano Orbelín Pineda ya está en Vigo para cerrar su fichaje por el Celta, con el que disputará la segunda vuelta de LaLiga Santander tras finalizar su etapa en Cruz Azul. “Es un salto que me ha dado Dios. Tenía esa previsión en mi carrera y me toca ahora. Voy a buscar un sueño”, subrayó el jugador a su llegada al aeropuerto.

Orbelín cree que todavía puede dar “mucho más” en Balaídos, donde se reencontrará con su compatriota Néstor Araujo, al que conoce de la selección: “He hablado con él desde el primer día que sabía que iba para allá. Le he preguntado y me ha dicho que le han tratado de muy buena manera. Ahora me toca a mí experimentar y dar lo mejor”. El centrocampista podría debutar en LaLiga el miércoles 19 contra el Osasuna, cuando se retome la competición tras la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Por otra parte, el centrocampista Renato Tapia sufre un esguince de ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. En el parte médico hecho público por el club no se establece el tiempo de recuperación pues el jugador está pendiente de los resultados de las pruebas.

Cesión de Baeza. El Celta hizo oficial la cesión del atacante Miguel Baeza a la SD Ponferradina hasta finalizar la temporada 2021-22.

El andaluz, fichado por la entidad gallega en el verano de 2020 del Real Madrid Castilla, apenas ha contado para Eduardo Chacho Coudet desde la llegada del técnico argentino a Balaídos. En la presente temporada, Baeza disputó un total de tres encuentros, uno de la Liga Santander -contra el Atlético de Madrid en Balaídos-, y dos de la Copa del Rey, contra el CD Ebro y el Andorra. david moldes