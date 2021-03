Orgullo y felicidad en el encuentro del ‘hasta pronto’

No había nada en juego... para quien crea que hay algún deportista que dentro de una pista, con un balón en la mano, no tiene ambición, hambre, ganas de demostrar y de ganar. Así que aunque ayer Ulla Oil y BAXI Ferrol cerraron la competición regular de la Liga Femenina2 sin un objetivo clasificatorio, cuando menos -que no es poco- ayer había en juego la necesidad de las anfitrionas de celebrar con su afición el título de la permanencia logrado hace ya una semana, y las visitantes buscaban perpetuar la competitividad de cara a un play-off de ascenso a la máxima categoría que se antoja muy muy exigente.

Por eso ayer había algo en juego, aunque la superioridad física y de calidad entre quien lideró con mano de hierro la Liga y quien tuvo que luchar por la supervivencia hasta el final determinase casi desde el salto inicial el resultado (44-88).

Llegó el conjunto dirigido por Lino López a Santiago como un equipo de récord después de mantenerse invicto todo el torneo, como el máximo anotador, mejor defensor, reboteador y asistente de la Liga, entre otras infinitas virtudes, y aunque el exjugador apostó por las rotaciones, la línea de trabajo de toda la temporada impidió a sus pupilas bajar los brazos en una cita intrascendente marcando desde el inicio ya distancia con respecto a su rival.

Con un parcial de 3-17 -la primera canasta del Rosalía llegó en el minuto 3 con un triple de Ángela- se apuntó las primeras rentas el cuadro departamental que tuvo en Aijanen por enésima ocasión a su muro en defensa y su recurso infalible en ataque, mientras abría el campo para que las exteriores del BAXI colocasen la puntilla desde la línea de 6,25. Ahí Salas y Leaupepe no fallaron.

En esta dinámica se movió el último encuentro de la temporada en el IES Rosalía, mientras el Ulla Oil -sin la pívot Leticia Soares, ya en Brasil para incorporarse a su nuevo equipo en Sao Paulo- amenazaba cualquier renta de escándalo a base de triples, con valentía en sus penetraciones, y sin perder el orgullo cuando tocaba fajarse atrás.

La mejor noticia, como adelantó Chiqui Barros, fue la participación conjunta de sus tres júniors: Nerea Liste, Paula Rivas y Laura Golpe, y el aplauso final entre las jugadoras y su afición.