“Os necesitamos más que nunca”, el mensaje del Celta

El consejo de administración del Celta de Vigo espera una temporada 2020-21 “llena de dificultades” y “con mucha incertidumbre” por las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria, por eso pide a sus socios un esfuerzo para el presente curso liguero.

“Os necesitamos más que nunca”, señala el club en la carta enviada a sus abonados, a los que promete “el mayor empeño en formar un equipo competitivo y solvente, que se merezca el apoyo y que os haga sentir orgullosos de pertenecer a la familia celeste”.

En la misiva, la entidad que preside Carlos Mouriño también agradece a su “apoyo incondicional” durante la pasada temporada, y destaca que “el aliento” de los aficionados fue “vital” para que el equipo lograra la permanencia en LaLiga Santander.

Desde el Celta admiten que resulta “especialmente complicado” diseñar la campaña de abonados para esta temporada, en lo que están trabajando “sin descanso” para ofrecer “la mejor solución posible” a sus seguidores.

OKAY Y COSTAS. Por otra parte, el internacional turco Okay Yokuslu y el defensa David Costas se entrenaron ayer al margen del grupo, al no tener todavía los resultados de los test PCR que les han realizado para conocer si están afectados por la covid-19. Ambos acudieron a A Madroa pero evitaron entrar en contacto con el resto de la plantilla.

Yokuslu regresó el pasado lunes a Vigo tras viajar a su país para estar con su selección nacional; el central inició esta semana el trabajo de pretemporada tras acabar su cesión al Almería.