Óscar Cano gana su primer partido en el Deportivo, que aún peca de imprecisiones

El Deportivo, de la mano de Óscar Cano, volvió a festejar una victoria después de los fiascos ante San Fernando y Rayo Majadahonda que supusieron el despido de Borja Jiménez. Quiles y Rubén Díez firmaron los goles de un triunfo en el que brillaron también Soriano y Svensson, la apuesta más sorprendente del nuevo técnico del equipo herculino.

El primer encuentro de la era Cano arrancó con cuatro novedades en el once titular -Mackay, Álex Bergantiños, Olabe y Svensson-. Enfrente no tenía un adversario cómodo. El Linares Deportivo, que fue víctima del conjunto herculino en la fase de ascenso de la pasada campaña, se presentaba en Riazor colíder, invicto y con el aval de no haber estado por detrás en el marcador desde que empezó esta temporada.

No se notó en exceso la mano del nuevo técnico, aún recién llegado, y el Deportivo se pareció al equipo de las semanas anteriores: voluntarioso, con ganas de asumir el protagonismo e impreciso en la zona de definición. Así mandó al limbo varias ocasiones claras, como una de Quiles y otra de Svensson, al margen de enviar un centro de Antoñito al palo y perder en los límites del área rival varias opciones interesantes por esa falta de afinación en el último pase. Todo mudó en tres minutos prodigiosos en los que el conjunto coruñés marcó dos goles. El primero, tras una presión de Soriano, fue una conducción de Svensson, hasta ahora con una participación residual. Su pase picado lo acomodó Quiles con la pierna izquierda antes de definir por bajo ante Samu Casado con la diestra. Y sin margen a la reacción del cuadro visitante, un centro de Antoñito se convirtió en un pimpampun contra la portería de Samu Casado. No acertaron ni Soriano ni Svensson a superar al portero del Linares. Sí Rubén Díez, que no desaprovechó el balón suelto para marcar entre una nube de piernas. Con el viento a favor y el partido encarrilado, el Deportivo mostró la fragilidad defensiva que tanto le ha penalizado hasta ahora: Fermín se coló hasta la línea de fondo y Samu Corral, verdugo la semana pasada del Pontevedra, marcó a puerta vacía justo antes del intermedio.

El segundo acto deparó un partido abierto y atractivo. El Linares tuvo decisión para buscar la portería de Mackay y los espacios que dejó alimentaron un carrusel de llegadas que el conjunto herculino no supo concretar. Perdonaron por partida doble Soriano y un Svensson, relevado entre una calurosa ovación como reconocimiento a su contribución a la mejoría del equipo. Rubén Díez también estrelló un remate, como Svensson, en el lateral de la red. El conjunto de Alberto González lo intentó hasta el final y Mackay detuvo con seguridad los intentos tardíos de Fran García y Edu Viaña.