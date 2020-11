Óscar García se juega ante el líder un futuro que está en el alambre

Vigo. Óscar García Junyent, entrenador del Celta de Vigo, aclaró ayer que los porteros Sergio Álvarez y Rubén Blanco “siguen siendo” capitanes de la primera plantilla junto al internacional español Iago Aspas, pero no así el defensa Hugo Mallo, al que decidió retirarle la capitanía por un acto de indisciplina.

“Es una cosa interna y no me hace ninguna gracia que haya salido al exterior, pero hay cosas que a veces no se pueden controlar. Quería aclarar que la comisión que se creó nada tiene que ver con los capitanes. Sergio y Rubén siguen siendo capitanes con Iago”, explicó el preparador celeste la rueda de prensa previa al encuentro frente a la Real Sociedad.

El técnico decidió crear “una comisión” en el vestuario para bien “del grupo y del club”, que estará formada por “los líderes de los diferentes grupos” que hay en la plantilla, ya que su deseo era que “todos” estuviesen representados –esa comisión está formada por Aspas, Nolito, Denis Suárez, Tapia y Murillo–.

“Van a estar representados los jugadores de la casa que salen de A Madroa, los jugadores de la casa que han salido fuera y que tienen muy buena relación con los jugadores jóvenes que tenemos, también jugadores de habla inglesa, jugadores extranjeros de habla española y jugadores con peso en el equipo y que son muy buenos interlocutores”, destacó.

Óscar García no escondió su enfado por la filtración de este episodio, adelantó que comunicó su decisión a los jugadores antes del entrenamiento del viernes y éstos la entendieron “perfectamente”, y aseguró que los dirigentes del club vigués le dieron “todo su respaldo” para que tomara las decisiones que quisiera en este sentido. D.M.