Osteoporosis en época de covid

A DÍA de hoy aún no todo el mundo tiene claro qué es la osteoporosis y lo que puede acarrear, así que me gustaría comenzar este articulo explicando brevemente en qué consiste.

Es una enfermedad sistémica esquelética que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura de los huesos, lo que supone un aumento de la fragilidad de los huesos y del riesgo de sufrir fracturas. Es asintomática y puede pasar desapercibida durante muchos años hasta que finalmente se manifiesta con una fractura.

En el caso de España, se estima que 2 millones de mujeres tienen osteoporosis. De hecho, la prevalencia en la población postmenopáusica es del 25 por ciento, es decir, 1 de cada 4 mujeres tiene esta enfermedad que ocasiona unas 25.000 fracturas al año. Por lo tanto, la repercusión socio-sanitaria es enorme y se mide en términos de incidencia de las fracturas. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirán al menos una fractura osteoporótica en su vida restante.

El riesgo de padecer osteoporosis vendrá determinado por el nivel máximo de masa ósea que se obtenga en la edad adulta y el descenso producido por la vejez. Además del envejecimiento y la menopausia, en su aparición intervienen factores genéticos y hereditarios.

La desnutrición, la mala alimentación, el escaso ejercicio físico y la administración de algunos fármacos también pueden favorecer la aparición de la osteoporosis. Debido a que no produce síntomas hasta que se padece una fractura por fragilidad, durante años se ha conocido como la epidemia silenciosa.

Y ahora que estamos en esta época de covid, ¿tener osteoporosis aumenta la probabilidad de tener covid? ¿Puede ser una enfermedad más grave? ¿Se puede acelerar la enfermedad? Estas son algunas de las preguntas que muchos pacientes me realizan en consulta, y aunque no hay estudios centrados específicamente en esto, como norma general podemos decir que no, tener osteoporosis no aumenta el riesgo de padecer covid, ni tener más riesgo de padecer complicaciones graves, pero el virus se ha cebado especialmente con la población que más sufre esta patología, como son los mayores de 70 años.

En lo que sí debemos de insistir es en realizar las recomendaciones fundamentales para estos pacientes: no abandonar el tratamiento prescrito, realizar actividad física ligera aunque sea en el propio domicilio y mantener en la medida de lo posible una exposición solar (aunque sea solo desde las ventanas).