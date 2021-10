Otro golpe de poder del Noia: le hace un siete al Antequera

Be Soccer UMA Antequera: Conejo, Miguel, Cobarro, Óscar y Raúl Canto -cinco inicial-, Velasco, Ramos, Burrito, Alvarito, Hernando, Pablo Ramírez y Óscar Ramírez.

Noia Portus Apostoli FS: Henrique, Raggiati, Nil, Lluc y Pirata -inicial-, David Palmas, Altamirano, Bruno Gomes, Chus, Edu Jabá y Joaki.

Árbitros: García y Quintero (Andalucía). Amonestaron a Canto; Raggiati y Marlon Velasco, técnico noiés..

Goles: 0-1, min. 4: Chus. 0-2, min. 9: Edu Jabá. 0-3, min. 11: Bruno Gomes. 0-4, min. 16: Pirata. 1-4, min. 21: Dani Ramos. 1-5, min. 24: Joaki, 1-6, min. 36: Edu Jabá. 1-7, min. 38: Edu Jabá.

Cancha: Fernando Argüelles.