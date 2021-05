Otro paso a la normalidad con el regreso del público al deporte compostelano

Las restricciones mantenidas durante los últimos meses y el avance de la vacunación permiten dar pasos hacia adelante en el lento pero necesario camino de regreso a la normalidad, y la evolución de la pandemia de COVID-19 en determinadas áreas o localidades también posibilita el paulatino alivio de algunas medidas que han acompañado a la población desde hace prácticamente un año. Santiago progresa adecuadamente, y en el marco de esa realidad la concelleira de Deportes, Esther Pedrosa, anunció este lunes una novedad muy esperada: la reentrada del público a las instalaciones municipales para presenciar las competiciones que se disputen en la capital gallega.

“Tendo en conta a boa evolución sanitaria na cidade respecto á pandemia, e o feito de que xa se produciu a total reincorporación do deporte autonómico de competición nas instalacións deportivas municipais no pasado mes de abril, con dinámicas moi positivas, consideramos que se dan as circunstancias precisas para permitir, con carácter xeral, o acceso de público ás instalacións durante as competicións de nivel autonómico e de base”, explicó Esther Pedrosa en rueda de prensa, en el Pazo de Raxoi. “Producirase esta próxima fin de semana, tanto para instalacións cubertas como ao aire libre”.

Con la ciudad en nivel de restricciones medio-bajo, según el baremo de la Xunta de Galicia, el aforo máximo para instalaciones cubiertas sería de un cincuenta por ciento, pero la cantidad de público dependerá de las características de cada recinto, pues algunos de ellos no cuentan con gradas para albergar seguidores y en otros los deportistas deberán seguir vistiéndose en la pista y no en los vestuarios, lo que puede forzar a reservar un área de la grada para solventar estas situaciones. En cualquier caso, el público que presencie las competiciones deberá permanecer sentado en todo momento y con una distancia interpersonal de un metro y medio.

“O obxectivo básico é facilitar a entrada, alomenos, dun familiar por deportista”, precisó la concelleira de Deportes, quien recordó que el nivel de restricciones actual puede variar en cualquier momento si el virus recupera terreno. También apuntó que se intentará adaptar algunas instalaciones que no disponen de grada. “O campo de Conxo non ten bancada, entón estamos intentando alugar unha para instalar alí, e no de Villestro tamén vaise facer un apaño para que alomenos poida haber unha persoa por neno e algúns directivos dentro do campo”, añadió Pedrosa. “Sei que a xente estaba preocupada, ou máis ben anoxada, porque non podía entrar a ver aos rapaces. Todos queremos ver aos nosos familiares pero a situación non o permitía, temos moitas instalacións e cada unha ten unha peculiaridade, e non nos parecía lóxico abrir algunhas e outras non”.

CONTROLES. La apertura de puertas para el público obligará a los clubes a cumplir determinados requisitos para garantizar el control y la seguridad de los asistentes. Así, las entidades interesadas tendrán que presentar una solicitud y una declaración responsable y deberán elaborar un registro de espectadores y custodiarlo hasta un mes después del correspondiente evento, con información de contacto para las autoridades sanitarias por si se detecta algún contagio. Además, los organizadores deberán controlar el acceso de los asistentes autorizados, un requerimiento “para o que contará coa colaboración do persoal de conserxería, sempre que sexa posible”, según subrayan desde el Concello.

Desde Raxoi también recalcan la importancia de que los espectadores “colaboren activamente no acceso e saída da instalación, realizándose de maneira o máis rápida posible, evitando en todo momento aglomeracións e dinámicas que retrasen o abandono das bancadas”. Se recuerda que habitualmente en estos recintos hay una rotación continua de partidos, lo que hace necesario que la entrada y la salida se realicen con la suficiente celeridad para el desarrollo de los eventos.