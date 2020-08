Palabra de Alberto Blanco: “Fichar a Birutis es un acierto”

Diga el nombre de un jugador que seguro le hará su ficha completa. Así es Alberto Blanco, una enciclopedia del básquet al que ni sus infinitos cargos en puestos tan relevantes como los que ocupará esta temporada -director técnico de la Federación eslovaca para las categorías sub-20 a sub-13, ayudante de Zan Tabak en la selección absoluta y primer entrenador del Inter de Bratislava- le impiden seguir chequeando la evolución de las perlas de un baloncesto europeo que conoce a la perfección.

Pero es que además en este caso, al conocimiento fruto de la inquietud profesional se une la cercanía, pues en su etapa de cuatro años en el Lyetuvos Rytas de Lituania tuvo ocasión de conocerle bien. Así que si el arousano dice que Laurynas Birutis es “un muy buen fichaje” para el Monbus Obradoiro, su palabra tiene fundamento.

“Se trata de 5 muy interesante, que puede tirar de 4 metros, muy largo, que juega muy bien el pick and roll, con un buen trabajo detrás, de una buena escuela, el paso de ser MVP de la Liga hace dos años en un equipo pequeño a fichar por el Zalgiris no fue fácil porque es un equipo que juega Euroliga, un equipo que compite por el Top-8 y si juegas es que el siguiente paso ya no es el Obra, es el Fenerbahçe o un equipo así por lo cual me parece un gran acierto, un muy buen jugador”, sopesa Alberto Blanco.

El pívot del conjunto santiagués, uno de los das únicas caras nuevas que han comenzado la pretemporada esta semana, es un “zurdo con una mecánica de tiro extraña pero capaz de jugar de espaldas al aro, con un tiro fiable y creo que se va a adaptar bien a lo que quiere Moncho”.

Gran cambio físico. Insiste el técnico en aspectos de su físico como que “es muy largo, un pívot muy muy alto (213 cm) que se mueve bastante bien de piernas y eso le va a venir bien al Obradoiro pues además apuestas por un jugador europeo que parece, según se desarrolla la pandemia, te permite ir asegurando por si surgen problemas que sean los menores posibles”.

En el caso de Birutis llama la atención su cambio físico pues con apenas 22 años ha ganado presencia de forma espectacular. “Técnicamente ya está muy hecho, ha progresado. Yo ya lo conozco desde que tenía 14 o 15 años y jugaba en el Zalgiris sub-16 y sub-17 y lo han ido moldeando”, recuerda y apunta: “Es un jugador zurdo con lo cual es un jugador distinto, no hay duda de que Víctor (Pérez) lo va a mejorar, a potenciar, su cuerpo aun está por acabar de formarse”. “En los dos últimos años sabían que tenían que enfocarlo hacia ahí porque tenia que jugar al máximo nivel pero aun tendrá que dar un margen más y creo que por la trayectoria de los jugadores interiores del Obra va a ser un jugador que al acabar la temporada será mejor que cuando llego a Santiago”, reitera.