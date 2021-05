“Pasar de segundo a primero te cambia la vida”, dice Rodri Veiga

Una firma del contrato por una temporada, un apretón de manos, un abrazo (en tiempos de COVID, pero los dos con mascarilla). Así cerraron la rueda de prensa Antonio Quinteiro, presidente de la SD Compostela, y Rodri Veiga, ya su primer entrenador. Porque sí, la cita era para presentar a Rodri, “esa noticia que estabáis esperando tanto tiempo”, dijo Quinteiro. Y tanto: el pasado 30 de abril ya tituló así su información Iván Fernández en EL CORREO GALLEGO: “El Compos ofrecerá en los próximos días la renovación a Yago, que gusta al Celta B, sin perder de vista la opción de Rodri”. Desde entonces este periódico, Iván, ha dado a sus lectores, como merecen, la mejor información; ayer mismo, destacaba que se esperaba ya el sí del técnico...

Rodri, conocido de la casa. Primero jugador y los últimos cinco años segundo entrenador, con Yago Iglesias. ¿Por qué se pensó dar el salto?

“Es una ilusión grandísima, el Compostela es mi club y me genera una responsabilidad extra. Puedo prometer trabajo, ilusión que ya se presupone, y un poquito pedir el apoyo de todos los estamentos que forman el club para seguir la línea de estos cinco años”, dijo de entrada.

Y yendo al grano... con el salto “cambia el estar en un segundo plano a estar en el foco”. “No fue una decisión fácil porque no la esperaba; por circunstancias, Yago decide marcharse, Manuel me lo ofrece y lo primero es ese shock inicial. Pasar de segundo a primero te cambia la vida, por la popularidad, las horas que le vas a tener que dedicar... eso me generó no dudas, pero sí que el puesto requería el máximo compromiso y dedicación. Por circunstancias personales, familiares y hasta laborales tenía que solucionar una serie de problemas”, explicó.

SU COMPOS. “No sería inteligente por mi parte no intentar aprovechar lo que hemos conseguido durante estos cinco años: el modelo de juego, la idea... mi intención es seguir por ahí, creo que por eso generamos tan buen ambiente e hicimos tan buen grupo; mi idea de juego es muy parecida al pensamiento de Yago. Intentar maximizar lo que hacíamos bien, y después meterle pequeños matices. Yo como entrenador le doy valor a aspectos que a lo mejor Yago no le daba, y él le daba importancia a otra serie de aspectos. También estaré pendiente de los jugadores que podamos tener, para poder maximizar su potencial. Pero tal como está el fútbol, una vuelta es necesaria”, dijo.