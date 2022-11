Pato Guillén, mejor portero del Grupo 1 de Segunda RFEF

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, acogió en la noche del lunes la entrega de los Premios Golsmedia Futbolfest 2022 a los 126 ganadores, como mejor portero, mejor jugador y mejor entrenador de las más destacadas ligas nacionales.

En esta relación de premiados destaca la presencia de Pato Guillén, futbolista de la SD Compostela, que fue designado como mejor portero de la temporada pasada en el Grupo 1 de Segunda Federación. En la lista también figuran dos jugadores del Deportivo: Ian Mackay como mejor portero de Primera Federación Grupo I; e Iván García Espinosa, futbolista incorporado al Fabril, ganador del premio al Mejor Jugador en Juvenil División de Honor Grupo VI, en la Temporada 2021/2022 con el Arucas CF.

Además de los 126 galardones, hubo también otros de carácter especial para Pepe Reina, David Villa, Álvaro Arbeloa y Joan Capdevilla como campeones del mundo en Sudáfrica 2010, para el Real Madrid, para el Barcelona femenino, para el vicepresidente del Villarreal recientemente fallecido José Manuel Llaneza y para las selecciones femeninas sub-20 y sub-17, ambas campeonas del mundo.

Durante la gala, Joan Capdevilla, campeón del Mundo del año 2010 con España, afirmó que la actual selección “transmite ilusión” de cara a la edición que se celebrará próximamente en Catar. “La selección nos transmite ilusión. Luis Enrique ha hecho un gran grupo. Tenemos los mejores jugadores y los más adecuados. El entrenador ha probado casi cuarenta jugadores, todos están preparados y tienen el ritmo de las convivencias. Ojalá podamos lograr otra gran gesta porque creo que estamos ante una de las candidatas”, declaró.

Capdevilla repasó sus sensaciones personales tras levantar el título en una tertulia con sus ex compañeros Pepe Reina, David Villa y Álvaro Arbeloa. “Pasa el tiempo y todavía no me doy cuenta de lo conseguido, y eso que son ya doce años”, señaló.