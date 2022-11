Pedri: “No me siento una estrella por estar en un cartel del Mundial”

Alejada del favoritismo que asumió desde que tocó el cielo en Sudáfrica 2010 y dominó el Viejo Continente con dos Eurocopas consecutivas (2008 y 2012), previas al regreso a la tónica habitual de su historia en la Copa del Mundo, con batacazo en Brasil 2014 –eliminada en la fase de grupos– y adiós en octavos ante la anfitriona Rusia, en 2018, España se presenta en Catar con ilusiones renovadas.

Hasta la irrupción de la generación de oro del fútbol español, apenas un cuarto puesto en Brasil 1950 resaltaba como su mejor resultado en la competición de selecciones de mayor prestigio.

España tuvo el sello del buen juego en Mundiales y malos resultados. Es la sexta selección con más participaciones, 16, hasta la cita de Catar 2022, tras Brasil (22), Alemania (20), Italia (18), Argentina (18) y México (17). La Roja se perdió tres ediciones de una Copa del Mundo y es fija desde 1974.

Hasta el gol de Andrés Iniesta en la prórroga de la final de Johannesburgo contra Países Bajos el 11 de julio de 2010, un tanto de Telmo Zarra a Inglaterra en Brasil 1950 y los cuatro de Emilio Butragueño a Dinamarca en los octavos de final de México 1986, aparecían como los momentos estelares de España en la historia de los Mundiales.

España se estrena este miércoles (17.00 horas) en Catar, ante Costa Rica, en un grupo en el que comparte cartel también con Alemania y Japón. Horas antes del debut, Álvaro Morata, el único delantero centro puro del combinado que dirige Luis Enrique, confirmó que ya ha superado las molestias en la cadera con las que se incorporó a la concentración de la selección española y el resfriado que le afectó tras aterrizar en suelo catarí. “Estoy estupendo. Me traté con los preparadores y desde que llegué aquí estoy volando. Me siento perfecto”, manifestó en un acto promocional de la Federación Española de Fútbol. Por su parte, Pedri González huyó del liderazgo de la selección española por ser el futbolista elegido como imagen de España en los edificios de Doha, y aseguró que no se siente “ninguna estrella”.

“Para mí la mochila la tiene todo el equipo. No me siento ninguna estrella de la selección por estar en un cartel en Doha. No me centro en eso, solo en jugar y en estar tranquilo, aportar lo máximo y hacer lo que me pide el míster siempre”, aseguró en un evento publicitario en la Universidad de Catar.

Además, el centrocampista del Barça aseguró que le gusta la cara que muestra el seleccionador Luis Enrique Martínez en su papel innovador de streamer. “Para mí está bien; lo intento ver todas las noches y me río mucho con sus respuestas. El míster es así de espontáneo, es una faceta que le está gustando. Si él la disfruta, todos lo hacemos”, valoró.

FRANCIA Y ARGENTINA. Tras la salida por lesión de Karim Benzema del Mundial de Catar, Francia inicia hoy (20.00 h.), ante Australia, la defensa del título conseguido hace cuatro años con un líder indiscutible, Kylian Mbappé, que puede salir del emirato como la gran estrella planetaria. También este martes, Argentina, con duda de Leo Messi por el estado de su tobillo, comienza su recorrido en el torneo. Se mide a Arabia Saudita, a las 11.00 horas, en el Estadio Lusail.