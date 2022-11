Peleteiro, 50 años de baloncesto con las personas protagonistas

El colegio compostelano Peleteiro festeja el sábado el 50 aniversario de la Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro (ADM).

En las instalaciones del colegio en Monte Redondo, tendrá lugar a las 12.30 horas la presentación de un libro conmemorativo, obra del periodista Nacho Capeans para subrayar la valía de un modo de entender el baloncesto con las personas como protagonistas. A continuación, se hará una comida (14.00 horas).

En dicha jornada se guardará además un minuto de silencio en recuerdo de Fernando Fernández, padre de Letizia Fernández (ex jugadora que trabajó durante años en la Federación Gallega de Baloncesto) y suegro de Gonzalo Rodríguez, técnico ayudante del Monbus Obradoiro, club de ACB cuyo primer entrenador, Moncho Fernández, también pasó por Peleteiro.

TEstIMONIOS DE CINCO DÉCADAS DE TRABAJO La Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro (ADM) ha difundido vídeos dando voz a parte de su gran familia.

Así, Jaite Timiraos (Timi), ex entrenador de la ADM, se une a la felicitación colectiva e indica: “Ya han pasado 22 años desde que estuve en el club, es todo un éxito para un club cumplir 50 años, y más dada la cantidad de entrenadores y jugadores de muchísimo nivel que han formado parte de la agrupación, y a quienes me han unido muchísimas experiencias durante los seis años que trabajé feliz en el club”

Gus Bandín, que fue jugador, entrenador y directivo, sumando más de treinta años en la entidad compostelana, señala: “Aparte de todo lo que ha significado ganar y perder (partidos), lo que si hemos ganado ha sido una cantidad de personas y de amistades que van a perdurar durante muchos años... Me acuerdo mucho de los viajes en el autobús, de las pochas, las comidas en el San Clemente, las paellas en El Estanco...”

Lucía Carabán, jugadora del actual equipo senior, subraya: “Llevo 18 años formando parte del club, tanto como jugadora como de entrenadora y el hecho de haber disputado como entrenadora mi primer Campeonato de España es uno de mis recuerdos inolvidables, como las amistades que me ha dado y me da el club, eso y los valores que yo he interiorizado, son algo especial que procuro transmitir a otros”.

Rubén Domínguez, ex entrenador que estuvo en la ADM entre los cursos 1993-1994 y 1998-1999, asegura: “Recuerdo que mi último año en Santiago fue en la temporada 1998-1999, estuve en la liga EBA con Timiraos y Cristino, y un montón de entrenadores más que formamos un grupo fantástico, lo que nos ayudó a crecer como técnicos y como personas, que es el gran legado de la Agrupación Deportiva Peleteiro... Recuerdo cuando nos apagaba las luces Plácido y nos echaban del pabellón, esa y otras experiencias que hemos compartido muchos son para mi un honor”.

Koke Rama, jugador entre las temporadas 2009-2010 y 2010-2011, apunta: “Pasé tres maravillosos años y tengo ganas de que nos reunamos este sábado y de que nos demos un abrazo todos porque seguro que lo vamos a pasar bien todos juntos”.

Fran Varela, jugador en la campaña 1996-1997 y entrenador de 2007-2008 a 2021-2022, manifiesta: “Tras 15 anos na ADM, síntome moi agradecido de formar parte destes 50 anos de historia e quero mandar un recordo e meu agradecimento a todolos xogadores e técnicos cos que compartín vestuario, e tamén aespecial Luis Peleteiro e Manolo Vidal, e en especial a Arturo Alcalde, que fixo posible a miña estadia como adestrador”.

Silvia, Carlos y Blanca Millán suman casi el medio siglo de la ADM juntando los años de entrenador, jugador y directivo de él y los desarrollados por ellas como jugadoras (Carla hoy en el senior de Peleteiro, Blanca ahora en el Ensino de Lugo): “Quién me iba a decir a mi que iba a celebrar los 50 años de la ADM con mis hijas”, subraya el padre.

Carlos Trias, entrenador, recuerda: “Desde los cinco o seis añitos, cuando jugábamos en el patio del colegio viejo ya pertenecíamos la club... Y me acuerdo de aquel significado que para nosotros suponía bajar a entrenar a la bombonera, con aquel eco y aquel olor tan especial en las duchas tras pasar tantos jugadores, lo que reforzaba nuestro sentido de pertenencia al club... Recuerdo que ganarnos en casa costaba mucho, los rivales sabían que tenían que emplearse a fondo. A mi el club me da dado las mejores sensaciones y enseñanzas, esas que les he transmitido a mis hijos, así como el amor al baloncesto”.

Nacho Capeáns, periodista de Onda Cero Radio, jugador de la ADM de 1974 a 1985, y autor del libro CBM Peleteiro 50, años de baloncesto, añade: “En este club quemamos zapatilla muchas personas durante unos años de los que guardamos un gran recuerdo”.

El Peleteiro celebra este sábado el lazo entre quienes miman por igual el baloncesto y la educación a través del deporte... desde ya hace 50 años.