Pepe Casal: “Pau ha sido inteligente hasta en su retirada”

Pau Gasol, el más grande del baloncesto español para casi todos, anunció su retirada este martes en un acto sobrio, sin estridencias, con una foto suya en blanco y negro como fondo en la que no aparecía ni uno solo de sus infinitos premios y sin hacer mención a su larga lista de títulos y de hitos. Su discurso de despedida fue un discurso de agradecimiento, desde la humildad, enumerando y dando protagonismo a quienes le llevaron de la mano, de una forma u otra, hasta convertirle en leyenda, y entre su lista de indispensables, en un lugar de honor, el doble campeón de la NBA no se olvidó de Pepe Casal, su Pepiño.

El preparador físico vigués afincado en Santiago, presidente de la Fundación Heracles y responsable de la cantera del Obradoiro, seguía emocionado 24 horas después de haber escuchado el mensaje de su amigo, de su pupilo, como invitado de excepción en el acto celebrado en el Liceo. “Casi no dormí, me costó porque las emociones a veces no te dejan dormir”, transmitía ayer feliz.

Pepe Casal reconoce que, aunque viajó sin saber qué ocurriría, intuía ya la decisión de Pau después de haber recibido la llamada en la que requería su presencia en Barcelona. “Lo que no me esperaba era que después de su discurso inicial, en el momento en el que para y empieza otra vez me nombre. Me quedé bastante flipado, me emocioné mucho y me costó reponerme”, añade. No fue sin embargo el momento más duro de la noche, ese fue cuando, tras una cena privada, llegó la verdadera despedida. “Ahí él también se emocionó bastante. Ahí casi empatamos”, se ríe. “Fue una tarde-noche inolvidable”, apostilla.

Porque la voz de la conciencia y aquel proyecto de jugador que en su día era “objetor de gimnasio” tuvieron la oportunidad de charlar de forma pausada. “Simplemente le transmití que teníamos que seguir haciendo cosas con nuestras Fundaciones, porque yo quiero seguir en contacto y con su amistad y su colaboración. Él me dijo que solo faltaría, que todo lo que haga falta. Luego ya fueron cosas privadas, muy bonitas, acordándose de mi mujer, de mis hijos... su madre también estuvo muy cariñosa”, afirma.

humildad. También el vigués aplaude la puesta en escena: “Es un tío muy inteligente y muy preparado, pero muy intuitivo a la vez”. “Creo que él lo hizo con el corazón y aunque llevaba un guion y una chuleta y lo tenía preparado, no habló en ningún momento de sí mismo, simplemente habló desde el punto de vista de la humildad, de toda la gente que le había ayudado a llegar a donde lo hizo y eso dice mucho de él”, medita y añade: “Otro en su lugar empezaría a hacer un recordatorio de sus logros y él siempre dijo que se lograron en equipo y que gracias a todos los que estuvimos con él llegó hasta donde llegó”.

¿Y Pepe Casal se siente realmente tan importante para la trayectoria de Pau como el ya ex jugador le reconoce? “Yo lo que sí creo sinceramente es que hice un trabajo que al principio fue muy difícil pero que para su consolidación como deportista fue fundamental”, confiesa y argumenta: “Lo comentaba con Joan Montes, que era director de cantera del Barça y el primero que a nivel técnico confió en él, y él decía que Pau era como era, que de júnior estaba un poco crecidito y ese trabajo y esa educación deportiva que yo intenté inculcarle en el esfuerzo, en el cuidarse, en el trabajar, en no dejar un día libre sin aprovecharlo para mejorar su físico... eso le impactó y lo mantuvo muchos años”.

“Yo recuerdo veranos muy largos sin dejar de entrenar un solo día y eso que tenía saraos por todos los lados, incluso cuando se fue de comentarista al Europeo de Zagreb, cuando iba a Ibiza, ya fuese a las 7 de la mañana o a las doce de la noche. Siempre por cariño, por respeto o por afecto conseguí que en los muchísimos años que estuve con él no dejase nunca de entrenar”, pone en valor. “Es de las cosas que estoy más satisfecho, de las que se te quedan en el baúl de los recuerdos que te hacen pensar que todo mereció la pena”, continúa antes de enfatizar: “Aunque la clave y el mérito es suyo, los demás somos una herramienta. Nosotros tuvimos el privilegio de tener la oportunidad de trabajar con él y yo la aproveché al máximo”.

Ve casi imposible que surja otro Pau, otro jugador con sus “características técnicas, físicas y humanas”, y aplaude el cómo, el cuándo y la forma de decir adiós: “Aunque él tenía el resquemor de la Euroliga es más importante pensar en tu salud, en que podías arriesgar y quedar con una lesión para toda la vida, creo que se retiró de una gran forma y en el mejor momento. Creo que ha sido inteligente hasta en eso”.