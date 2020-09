Pequeño gran paso: el Obra gana en su primera cita después de 6 meses

··· “Como todos los partidos de pretemporada hubo buenos momentos y otros no tan buenos, altibajos y falta de continuidad sobre todo cuando llevas tanto tiempo sin jugar, pero en líneas generales estoy contento tanto con el acierto como con el esfuerzo de los jugadores. Estos partidos tienen no solo un objetivo en el juego si no en los físico y en ese aspecto creo que lo hemos conseguido”, valoraba Moncho Fernández tras la victoria de los suyos.

··· En cuanto a las nuevas incorporaciones, el técnico reconoce que “todo el mundo tiene que ir encontrando su sitio”. “Al lastre de llevar tanto tiempo sin jugar se une los nuevos sistemas, los nuevos compañeros, no hemos cometido demasiadas pérdidas y en ese trabajo hemos estado bien. Está el hándicap del problema de rebote de ataque que es lo que nos ha hecho más daño y poco más. Pocas más valoraciones se puede hacer de esto que no deja de ser una prueba”.

··· Aplaudió Moncho Fernández en buen hacer ayer de Beliauskas pero lamentó que “el 0/7 en el último cuarto con tiros muchos de ellos muy solos”. Pero también es normal por el cansancio, las piernas pesan, y lo importante es generarlas y con el paso del tiempo confío en tener más acierto”, añadió el entrenador del Obra.