Permitido o 30 % do aforo nas instalacións deportivas

VOLVE O PÚBLICO O DOG publicou onte a Orde da Consellería de Sanidade na que se actualizan as medidas de prevención específicas contra a pandemia, entre as que se inclúe o regreso do público ós campos e pavillóns deportivos.

A Xunta recolle que a celebración de competicións deportivas poderá desenvolverse, sen superar o trinta por cento da capacidade permitida, con público, sempre que este permaneza sentado e que a capacidade se calcule, dentro da capacidade permitida, de forma que se garde sempre a distancia mínima de seguridade de

1,5 m nas catro direccións entre os asistentes, salvo que se trate de persoas conviventes, cun límite máximo de duascentas cincuenta persoas para lugares pechados e de cincocentas persoas se se trata de actividades ao aire libre.

Ademais, co fin de evitar aglomeracións, a distribución dos asistentes será homoxénea polas gradas e haberá unha planificación axeitada para controlar os accesos e o fluxo de circulación dos asistentes. Debe preverse a apertura de todas as portas dispoñibles coa antelación suficiente.

Tamén se insta a establecer as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal no resto das instalacións ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física. Lóxicamente o uso da máscara será obrigatorio en todo momento, mesmo no caso de que se manteña a distancia de seguridade interpersoal nos termos previstos nas medidas hixiénicosanitarias. Nos asentos preasignados, os asistentes tampouco poderán quitar a máscara.

Deberán realizarse tarefas de ventilación nas instalacións cubertas por espazo de polo menos 30 minutos ao comezo e ao final de cada xornada, así como de forma frecuente durante esta e obrigatoriamente ao finalizar cada actividade.

Deberá existir tamén un minucioso rexistro de asistentes ao evento e custodialo durante un mes despois do evento, coa información do contacto dispoñible para as autoridades sanitarias, cumprindo coas normas de protección de datos de carácter persoal. ecg