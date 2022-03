“Podemos”, el grito del Obra en su duelo dominical con el Tenerife

Los Ángeles (EE.UU.). La nueva serie dramática de HBO, Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers, se estrena este domingo y ofrece una mezcla explosiva de los entresijos de la NBA y la cara menos conocida de Los Angeles Lakers de los 80, con Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar como protagonistas.

La producción da una de cal y de otra de arena a la liga norteamericana de baloncesto y cuestiona la imagen de aquel mítico equipo de los Lakers, una escuadra que marcó una época para sus seguidores, sentó las bases de la industria y convirtió a los jugadores en superestrellas de la cultura pop. Se trata de una producción de ocho capítulos que está dirigida y coproducida por Adam Mckay..

Es una adaptación con partes ficcionadas del libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, del escritor deportivo Jeff Pearlman. “Es una historia que habla de dos mundos que se mezclaron, el baloncesto y los negocios, hasta cambiar la industria del deporte y cómo la vemos ahora”, explicó Quincy Isaiah, que interpreta a Magic Johnson en la serie, durante una entrevista con Efe.

Quincy Isaiah y su compañero Solomon Hughes (Kareem Abudl-Jabbar) son dos actores con escasa trayectoria, dos ‘rookies’ en la jerga del básquet, pero ya conocen la presión tras la expectación que está generando la serie.

El propio Lebron James, estrella de los Lakers actuales, mostró en sus redes sociales las ganas que tiene de poder ver el estreno, y la audiencia más entusiasta fantasea con otra superproducción sobre baloncesto dos años después del éxito de El último baile (Netflix), la docuserie sobre Michael Jordan.

Sin embargo, Tiempo de victoria no genera simpatías entre la inmensa mayoría de los miembros de aquellos Lakers de los 80, quienes se negaron a aportar su visión para el proceso de documentación de la producción. Como consecuencia de esta negativa, según sus creadores, hicieron “investigaciones propias” para complementar la historia. A lo largo de esta serie se pone la lupa en la parte deportiva de una hornada espectacular de jugadores pero también en la faceta más ególatra. Guillermo Azábal (efe)