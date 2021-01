Polémico y triste adiós de Anna Cruz a la selección

BALONCESTO Anna Cruz, alero internacional de la selección española, escribió una carta en la que comunica su decisión de “dejar la selección española”.

“Quizá algunos pensaréis que podría haberlo hecho de otra forma y en otro momento, pero me gustaría pasar esta dolorosa página a mi manera, siendo yo misma y explicando grosso modo los motivos por los que cierro esta etapa tan importante en mi carrera deportiva”, sigue. Tras calificar los JJOO de Río de Janeiro como la más especial de las “muchísimas experiencias inolvidables con la selección” y “agradecer el apoyo que siempre” tuvo “por parte de la Federación Española”, la jugadora afirma que se le hace “muy complicado lidiar en el día a día con ciertas cosas que no se ajustan a lo que”, dice, “yo entiendo con la profesionalidad de este deporte: respeto y dignidad hacia unas profesionales que llevan un exitosa trayectoria a sus espaldas”. “Con 34 años, y mucho vivido ya, creo totalmente innecesario seguir tolerando actos que van contra mis principios y, antes de que todo lo vivido se vuelva amargo, prefiero separar nuestros caminos”, continúa Cruz. “Yo también tengo poder, el poder de decidir para quién trabajo y para quién no”, añade. “Por todo ello, creo que es momento de poner fin a esta situación y decir adiós, con la cabeza bien alta sabiendo que he dado siempre todo por este equipo que en su día fue mi familia y que va a dejar de serlo porque entiendo que a la familia no se la trata así”, señala. “Me voy triste. No es el final que hubiera imaginado a toda una década repleta de éxitos, pero es una decisión meditada”, subraya. a.e.