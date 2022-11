Pontegadea desmiente el interés de Amancio Ortega por comprar el Manchester United

PREMIER LEAGUE. Pontegadea, sociedad de inversión y gestión patrimonial de la familia Ortega, ha desmentido la existencia de muestras de interés del fundador de Inditex por la adquisición del Manchester United, equipo de fútbol de la Preamier League, según ha informado en un comunicado. En concreto, el diario británico Manchester Evening News ha informado esta semana de que el fundador de Inditex habría comunicado a altos ejecutivos su supuesto interés en comprar el Manchester United. La familia Glazer, propietaria de los Red Devils desde 2005, no descarta la venta del club inglés o la entrada de nuevos inversores, como explicó en un comunicado esta semana. “Como parte del proceso, la junta considerará todas las estrategias alternativas, incluyendo nuevas inversiones en el club, la venta u otra transacción que involucre a la compañía”, informó el equipo de Old Trafford. Tras conocerse esta decisión de la familia estadounidense, los medios británicos han especulado también con el interés de Apple, que estaría estudiando hacerse con el club británico, o una de sus estrellas, el ex centrocampista red y del Real Madrid, David Beckham, que también estaría abierto a negociar con los Glazer. EP