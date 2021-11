Por el mismo camino

ambos equipos comparten muchas similitudes a estas alturas de la temporada. Solamente les separara una victoria, pero han tenido que adaptarse con muchos jugadores recién llegados y diversas lesiones que condicionan enormemente la evolución del propio colectivo. A pesar de que es muy pronto para mirar la clasificación con importancia, el triunfo de hoy será un impulso enorme a nivel anímico para dar mucho más valor a todo el trabajo desempeñado hasta la fecha.

Bilbao Basket recibió un severo correctivo en la jornada anterior frente al Real Madrid. Una derrota durísima que sacó a relucir los problemas defensivos en algunos aspectos: balance, cambios de bloqueo, uno contra uno, etc. Pero no se debe caer en la trampa. Álex Mumbrú utiliza permanentemente en sus tiempos muertos expresiones como: “Vamos a ganar con la defensa”, dejando claro a sus jugadores que es el trabajo principal. Sin duda alguna tendrá varios planes que les ayuden a correr y elaborar transiciones rápidas en donde sacan a relucir todo su arsenal ofensivo. Ese ataque posee unas reglas que giran en torno a cualquier sistema que utilicen y gracias a ellas producen ventajas, como por ejemplo: mano a mano tras inversión con regularidad, aclarar siempre los 1 contra 1 frontales, sacar a los pívots al triple para lograr missmatch sobre bloqueos, etc. La enorme calidad en el triple y su rebote ofensivo es el caudal principal de su anotación.

Lo más curioso es que también son puntos fuertes del Monbus Obradoiro, incluso mejoradas. El trabajo en ambas zonas ha ido progresando a pasos agigantados a lo largo del último mes. La defensa les permite transicionar con comodidad y su lectura en el bloqueo ha dado un paso adelante, lo que genera un mayor entendimiento entre pívots y exteriores, aspecto que carece de regularidad debido a bajas por lesión.

Tanto Ellenson como Birutis tendrán trabajo extra para frenar el potencial de Ángel Delgado y de Withey bajo los aros; además de uno de los duelos más atractivos de la jornada entre Goudelock y Robertson. Dos de los mejores francotiradores de la toda la Liga Endesa que darán espectáculo a lo largo de los cuarenta minutos.

Los vascos tendrá un plus de energía con ayuda de su afición, pero los de Moncho Fernández ya saben lo que es ganar a domicilio y lo usarán como una motivación extra para obtener su cuarta victoria.