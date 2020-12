Preferente ya cuenta con treinta equipos inscritos

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) hizo pública ayer una nota informativa en la que anuncia que el proceso de inscripción en las categorías con plazo abierto a tal efecto marcha a un ritmo incluso superior al de la temporada pasada, salvo en Primera Galicia, con un total de treinta equipos ya inscritos en Preferente.

El plazo de inscripción para las principales categorías de ámbito autonómico está abierto desde la noche del martes. Este año es necesaria realizar una inscripción específica, pues “resulta imprescindible ter claro con antelación os equipos dispostos a competir para unha correcta planificación da competición”, argumenta la RFGF.

Por el momento, las únicas divisiones cuyo plazo de inscripción está abierto son solo las principales categorías de ámbito autonómico: Preferente, Primera Galicia, Primera División Gallega Femenina, Liga Gallega Juvenil, División de Honor Cadete, Liga Gallega Cadete y Liga Gallega Infantil.

Durante los últimos días fueron varios los equipos que hicieron público su rechazo a competir esta temporada, mostrándose contrarios a asumir riesgos en medio de la pandemia de coronavirus. En Primera Galicia, por ejemplo, ya expresaron que renunciarán quince equipos del Grupo 2 (subgrupos da Costa y de Santiago). Ayer también trascendía la renuncia de 51 integrantes de Segunda y Tercera Galicia, pertenecientes a la subdelegación de Santiago, aunque en estas categorías todavía no está abierto el plazo de inscripción.

Ante estos hechos, la Federación afirma respetar y entender “calquera das decisións adoptadas por cada club. Todos os argumentos son válidos, tanto para non xogar como para xogar”.

En la Circular Covid n.º 1, publicada el pasado día 18, relativa a las normas extraordinarias por la pandemia, la RFGF anunciaba que aquellos equipos que no formalizaran su inscripción militarían en la categoría inmediatamente inferior durante la campaña 2021/22. Sin embargo, no se tomará ninguna determinación hasta que se conozca definitivamente el mapa de equipos inscritos así como de las renuncias en su totalidad.

SEGURIDAD. Desde el ente presidido por Rafael Louzán animan a los equipos a tomar parte en la temporada que arranca a partir del 24 de enero. “Desde a RFGF entendemos que a práctica deportiva é segura, tal e como nos trasladan desde as máximas autoridades sanitarias de Galicia. Se non fose así non se autorizaría o protocolo para a volta das competicións”, afirma el comunicado. Aun así, “entendemos perfectamente e, por suposto, respectamos a todos os que consideran o contrario e que prefiren non competir agora mesmo. Pero de igual xeito, entendemos e respectamos aos moitos que si queren xogar”, continúa la nota informativa.

Ayer, el número de equipos inscritos en Preferente era de treinta clubes, antes de alcanzar incluso la mitad de un plazo de inscripción que echó a andar el martes por la noche y que en medio contó con el día de Nochebuena y un festivo, el día de Navidad. Estas cifras se repartían con extrema simetría, divididos en quince equipos en el grupo norte y otros quince en el sur.

El mayor ritmo de inscripciones se está produciendo en las categorías de base, anuncia la Federación: “Chama a atención a alta porcentaxe de equipos inscritos en todas as categorías base activadas, alcanzando xa case o 75 % de inscritos con respecto á totalidade”, con División de Honor Cadete rozando el 100 %. En estas categorías, salvo en Liga Gallega Juvenil (tendrá test cada 14 días), es obligatorio utilizar mascarilla.