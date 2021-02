Prepara el Estudiantil un partido clave: recupera la cita aplazada ante el Silva

Siete puntos sumados de nueve posibles. Es una marcha de equipo aspirante a la parte muy alta de la clasificación, pero es lo que ha conseguido en sus tres últimos encuentros (triunfo ante el Paiosaco, empate frente al Arzúa y victoria en Vilalba ante el Racing) el Estudiantil, al que le ha cambiado la cara. Basta un dato: en las primeras trece jornadas del grupo, el equipo santiagués sumó cinco puntos, ahora en dieciséis tiene en su cuenta doce puntos.

Aunque el fútbol se escribe partido a partido, eso es mucho más viejo que Simeone. Y por eso el Estudiantil se olvida del pasado, de su nefasto comienzo de la competición pero también de sus brillantes días recientes, y sólo tiene un objetivo en la mente: el domingo (A Grela, 19,00 horas), visita al Silva.

No hay jornada como tal este fin de semana en la Tercera División gallega, pero porque hay que recuperar cinco de los numerosos partidos aplazados en su día por el COVID-19. El Silva-Estudiantil se aplazó el pasado 31 de enero, por positivos en el conjunto local.

Se juega ahora, y es un partido clave por muchas razones. En primer lugar está, hay que recordarlo otra vez, que los puntos que los equipos sumen ahora, en la primera fase de la liga, contarán para la segunda; y a la definitiva, en la que con bastante más probabilidad le tocará luchar al Estudiantil en el grupo de descenso, quiere acudir con las máximas garantías (léase puntos) posibles.

En segundo lugar, y lo subraya Gelucho, el Silva “ha pasado a ser un rival directo para nosotros”, dice. Bien es verdad que el cuadro coruñés ha jugado tres partidos menos que el compostelano, pero ahora mismo la tabla dice que el Silva suma 17 puntos: cinco más que el Estudiantil. “Sería importante recortarle esa diferencia”, admite Gelucho . Dejarla en dos.

Pero para eso hay que ganar en A Grela, y el técnico sabe que no será tarea fácil. Por el terreno de juego y por el rival. “Es un campo pequeño, y ellos lo tienen muy dominado. Habrá que estar especialmente atentos a las jugadas a balón parado, a las segundas jugadas... muy atentos, concentrados al 200 por ciento”, reitera Gelucho.

El técnico no saca pecho. tras los últimos resultados. Se centra en su equipo, porque “lo importante somos nosotros: que sepamos competir bien, que seamos un equipo serio; después, Dios dirá, pero vamos a por puntos. Las victorias fortalecen mentalmente, el trabajo semanal se hace mejor... pero por supuesto que no podemos fiarnos, para nada: hay que seguir, y el partido contra el Silva no será nada fácil”, dice.

BAJA Y ALTAS. Otra nota positiva para Gelucho es que para el choque del domingo podrá contar con toda su plantilla a excepción de Antón Vilas, sancionado por acumulación de amonestaciones. Por contra, el lateral Suso Martínez vuelve a contar, tras haber tenido que descansar en Vilalba por su sanción (vio la roja ante el Arzúa). Y Toño Vázquez está ya restablecido de sus problemas en una rodilla y también podrá contar para el técnico para fintegrar la defensa.