Primero fue el Lille, después el Mouscron... y ahora Gerard López manda en el Boavista

Lo ha vuelto a hacer. Después de que en 2017 se hiciese con la propiedad del Lille francés de la Ligue 1 y de que este pasado mes de julio adquiriese el Excelsior Mouscron de la máxima división belga, el gallego Gerard López está a punto de convertirse en el máximo accionista del Boavista de Portugal.

El empresario nacido en Luxemburgo, hijo de padres emigrantes pero que se crió en la aldea de Espasende de Abaixo (en Riotorto, Lugo), presidente del grupo inversor Mangrove Capital Partners y uno de los dueños del antiguo equipo Lotus de Fórmula 1, logró el viernes que la junta general extraordinaria de la entidad lusa -sin votos en contra y solo nueve abstenciones- accediese a la venta del 51 % de su capital social y sólo falta el acto de transmisión de las acciones para que el acuerdo se cierre definitivamente. Se trata de un paso más en la trayectoria de Gerard López -“Un jugador frustrado, un loco del fútbol” según declaró en su día- que aplica su exitosa experiencia financiera y empresarial al mundo del deporte.

Y como escuderos en este proyectos, el gallego-luxemburgués cuenta con dos compostelanos, el abogado José Roibás y el auditor Carmelo Fraile Renieblas que ejecutan sus órdenes con diligencia pero también con devoción. “El diseño lo hace Gerard pero nosotros nos encargamos de la parte jurídica y de la parte económica”, señala el primero. “En el caso del Boavista hay mucho trabajo detrás. Durante todo el mes de agosto y hasta ahora, no digo que nos hayamos dedicado exclusivamente, pero sí hemos centrado nuestro trabajo en esto. Hemos estado continuamente en Portugal porque es un tema muy especial y hay que conocer la legislación bien, aunque es muy similar a la española”, explica José Roibás.

La estrategia del empresario no es contar con un equipo satélite, “el Boavista será un club totalmente autónomo e independiente”, aclara su abogado, porque la finalidad de López es mantener su estructura de adquisición y seguimiento de jugadores, con captación y también formación. “Tenemos una base de datos de scouting que es única. Analizamos a más de 2000 futbolistas cada año”, detalló en una entrevista.

“Su idea es la negociación. La renovación constante con la compra y salida de jugadores. Siempre dice que la clave del fútbol está en comprar barato y vender caro y es lo que ha hecho estos años con ventas por más de 200 millones de euros y compras por 80”, insiste el compostelano.

Intento frustrado. La gran pregunta es: ¿será España el siguiente destino de los negocios de Gerard López, o su frustrada compra del CD Lugo en 2014 impedirán algún nuevo intento? “Del Lugo salió muy escarmentado y fue una auténtica pena”, reconoce con tristeza José Roibás. “Como lucense me duele que estas inversiones no se hayan materializado en mi ciudad. Las autoridades provinciales de aquel entonces, después de llamar a las puertas de Gerard, pusieron todo tipo de impedimentos para que la adquisición de acciones del CD Lugo no se llevase a cabo “, relata y añade: “Es triste haber estado en manos de políticos tan cortos de miras mientras que ahora los portugueses nos han dado un ejemplo en apoyar el plan de Gerard”.

Apunta el compostelano que por “unanimidad más de 300 socios han apostado por el gran potencial del proyecto de Gerard López vendiendo la mayoría acciones a su grupo”, aunque en el caso de la entidad gallega el empresario “adquiría acciones en nombre propio y como lucense orgulloso, sin ánimo de lucro para entregarlas después a los directivos del club”. “Sentía vergüenza ajena cuando desde algún sector lucense se decía que Gerard no había adquirido las acciones por falta de liquidez . La ignorancia es muy atrevida”, medita Roibás.

Como datos de la voluntad empresarial del gallego-luxemburgués, su abogado señala que ya se han invertido en el Boavista desde hace un año “varios millones de euros sin ser titular aún de acciones”. “Desplazó a Oporto parte del equipo deportivo del Lille sin tener nada firmado. Cedió también del club galo jugadores a coste cero y futbolistas de muy alta categoría, como Ángel Gomes, anterior jugador del Manchester United o el exmadridista Javi García entre otros. Además, ha puesto dinero para construir un campo de entrenamiento al lado del Estádio do Bessa que en los próximos días se va inaugurar”, asevera.

Oportunidad perdida. “Lo que tendrían que preguntarse las autoridades lucenses es qué habría hecho con un equipo de su tierra, con un equipo de su provincia, con la cual se siente tan vinculado emocionalmente. A día de hoy la ciudad deportiva se hubiese ejecutado, mientras que al accionista mayoritario del CD Lugo no se le ha exigido esa ejecución pese a comprometerse a ello en la propuesta de adquisición”, recuerda.

“Siento pena, como lucense, que un proyecto tan ambicioso no se llevase a cabo, pero también y sobre todo siento mucha alegría y agradecimiento al Boavista FC por su gran disposición, el buen trato recibido y su ambición empresarial. Nos esperan unos años ilusionantes juntos”, cree Roibás.