Primeros goles a favor del Vista Alegre que puntúa en negativo

La décima derrota consecutiva del Vista Alegre, ante el Laracha en Santa Isabel, tuvo la novedad de los primeros goles a favor del colista después de 839 minutos de competición y el estreno del casillero negativo de puntos por no presentar entrenador repetidamente (3-5). En el Laracha, que encadena dos victorias, debutó el juvenil Raúl Pérez.

Los locales llegaron mermados al encuentro por las lesiones de Edgar, Erik, Sequeiros y Pedro Leis, ésta producida en el entrenamiento del pasado viernes, y con un solo suplente, el guardameta Juan. El colegiado ourensano García Vázquez, el más veterano de Preferente Galicia, solo amonestó al local Silva.

Empezó mejor el Vista Alegre, llegando al área hasta siete u ocho veces aunque ninguna de ellas muy clara. Seis minutos de pájara tiraron por la borda el partido. En el minuto 22, Gabri anotó desde el borde del área entrando por la banda derecha. Tres minutos después, Pablo Parafita dribló a todos los jugadores que se encontró desde el centro del campo y marcó el segundo. El tercer tanto del Laracha fue de Gabri, que robó el balón al borde del área, recortó y superó a Valencia. Eso sí, un minuto después, Lucas redujo diferencias al rematar un centro posterior a un saque de banda cerca del área, poniendo fin a una sequía de 839 minutos. El Laracha consiguió otro gol antes del descanso. Vila condujo el balón en carrera, llegó hasta la línea de fondo, cedió el balón atrás y el lateral derecho Adri convirtió desde la frontal del área.

Tras el paso por los vestuarios de Santa Isabel, el Vista Alegre salió volcado al ataque y se mantuvo mejor colocado. El buen trabajo local se transformó en dos goles más. Aprovechó el cuadro santiagués un fallo defensivo de la zaga y el balón cayó a los pies de Hugo Rodríguez, que no falló desde dentro del área. El buen momento de juego del Vista Alegre, a dos tantos de la igualada, no recibió el pertinente oxígeno desde el banquillo, mientras que el Laracha sí consumió el cupo de cinco sustituciones, portero incluido. No obstante, los jugadores locales aguantaron el tipo físicamente e incluso tuvieron la esperanza de pelear por el empate.

Las escasas opciones del Vista Alegre se difuminaron en el minuto 83, cuando el juvenil Minolo controló el cuero en la banda y se lo envió a Totó al primer palo, que no falló ante Valencia. El encuentro quedó totalmente decidido a algo más de cinco minutos para la conclusión. Eso sí, contra todo pronóstico, el local Gallego tuvo más que decir y lo hizo con un gol de campeonato, un lanzamiento lejano de falta directa, un misil que puso el broche a una jornada de sensaciones encontradas para un Vista Alegre ya con goles a favor aunque en negativo (-1) por lo que a la puntuación se refiere.

Atlético Arteixo-O Pino (1-0) Un solitario tanto de Antonio en la primera parte otorgó la victoria al líder Arteixo ante O Pino, estableciendo una ventaja de seis puntos sobre el segundo clasificado. En O Pino, debutó el recién fichado David Enjamio.

Sigüeiro-Xallas (4-2) La expulsión del visitante Brais González, con tarjeta roja directa por un manotazo en la cara a Santi Taboada, precedió a todos los goles del triunfo de un Sigüeiro catapultado a la segunda posición en detrimento del Dubra.

Paiosaco-Dubra (0-0) El Dubra perdió el segundo puesto, pero dio por positivo el empate contra el Paiosaco, pues lo mantiene por encima en la clasificación. Dani Pena, Miguel y Darío gozaron de ocasiones para el Dubra durante el primer período.

Boiro-Puebla (2-1) El contrastado goleador Eloy, de espectacular tijera, deshizo las tablas a favor del Boiro al límite del tiempo reglamentario en el derbi ante el Puebla. El visitante Viturro fue expulsado después al dar un codazo al propio Eloy.

Boimorto-Fisterra (3-2) El Fisterra, con la presencia del debutante Víctor, procedente del Silva, dio primero en O Carballal, pero perdió el compromiso contra el Boimorto por la efectividad de los locales durante el segundo tiempo. Capelo recortó demasiado tarde.