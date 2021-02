Primo sufrió otra rotura de fibras y Antas, una leve lesión de rodilla

Santiago. Agradece el Compostela que este fin de semana el trepidante ritmo del grupo 1A de la Segunda División B conceda un parón. La ausencia de partido le permite al cuerpo técnico un tiempo necesario para ir recuperando físicamente a los futbolistas, y de forma especial a los que están lesionados o con molestias. Por eso la semana comenzó con dos días libres para la plantilla; y por eso ayer, en el regreso a los entrenamientos, la sesión fue muy suave, sin forzar y con bastantes ausencias.

De los jugadores que fueron baja en Pasarón, jugaron con molestias o no acabaron bien, el único que saltó al césped junto al grupo fue el central Guille Torres, que aunque no está recuperado al cien por cien de la luxación de hombro que sufrió recientemente, trabaja como uno más. El percance le llegó en mal momento, cuando se había hecho con la titularidad en el centro de la defensa. El resto no se ejercitó junto a sus compañeros.

Tampoco estuvo en San Lázaro, pues permanece todavía confinado tras haber dado positivo por COVID-19, Gabri Palmás. También en este caso el parón de la liga concede un tiempo que se agradece para que pueda volver.

Fue baja, pero no por un problema físico sino por sanción, contra el Pontevedra Juampa, que contará para el trascendental encuentro frente al Celta B. A. P.