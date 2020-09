Protocolo ACB para los árbitros: “Hay que ser responsables, nada más”

··· Habrá quien piense que los árbitros son el único colectivo dentro del deporte que no eche en falta la asistencia de hinchas en las gradas... pero ni mucho menos. También los colegiados quieren que cuanto antes se llenen los pabellones. “Es súper extraño ir a pitar un partido y no tener el ‘run run’ del público. Cuanto más ruido haya y más presión mejor para nosotros porque es un aliciente más para estar concentrados”, confiesa Jacobo Rial. “Ahora no es cuestión de que escuches el ruido de los tenis en el parqué, que eso es bonito, sino que se escucha demasiado. Hay cosas que dicen los entrenadores que en condiciones normales igual no les oyes y ahora sí”, añade. ¿Y no se hace la vista gorda? “No, eso no vale... lo que escuchas, lo escuchas”, se ríe.