“Que A Estrada esté tan volcada es motivación”

Domingo 31 de mayo, seis de la tarde. Es el día D y la hora H para el Estradense, que jugará en el campo del Alondras, O Morrazo, la primera eliminatoria en la fase de ascenso a la Segunda RFEF: el campeón de esta fase ascenderá. Están preparados el Estradense y A Estrada, que viven con intensidad un momento deportivo importante, nunca antes vivido.

¿Con qué sensaciones afrontan un partido tan esperado en A Estrada?

Esperando que llegue, la verdad. Llevamos un par de semanas entrenando sin competir. Los chavales se han portado muy bien, porque no es fácil: nuestro trabajo es apretarlos para que lleguen en las mejores condiciones, y trabajar sin competir y antes de un partido tan importante no es fácil. Pero han aceptado la carga de trabajo muy bien, estamos todos superilusionados, es una oportunidad no sé si única en el club pero sí la primera, y para nosotros, como deportistas, muy grande: dar un salto de categoría, acabar un año muy bueno... a ver si somos capaces.

Y como usted siempre dice, ya que están ahí, hay que intentarlo.

Claro. Mucha gente me dice que una vez que estamos aquí tenemos que disfrutar. Yo estoy en parte de acuerdo, porque en este trabajo si no disfrutamos el camino no lo estaremos haciendo bien... pero también digo que cuando pierdo es raro que disfrute. Llegar hasta aquí está muy bien, temporada memorable, histórica... pero una vez aquí, tenemos que competir. Si después el juego no nos permite dar otro paso adelante, pues no pasa nada. Pero estamos aquí para competir e intentar ganar.

Que esté A Estrada volcada, con los balcones con los colores del club, ¿es más presión o impulso añadido?

Es una motivación. Vas por el pueblo y está chulísimo, lleno de banderas, de globos. La gente que suele ir al fútbol que ya te conoce te para... pero ahora ya vas viendo gente que no has visto en el fútbol que te quiere saludar, animarte. Ves la ilusión que hay en A Estrada; el pueblo está con el equipo. Creo que la visibilidad que le estamos dando es muy interesante para el crecimiento de A Estrada. A ver si podemos darles una alegría.

¿Como llega el equipo de físico?

Bien. Al tener tanto tiempo sin competir, no es que hayamos hecho una pretemporada pero sí hemos metido más carga de trabajo. Lo han aceptado muy bien, ahora hay que pararlos un poquito porque están supermotivados. A nivel físico no tengo dudas. Lo único a lo que le tengo respeto es que al no competir no estemos lo suficientemente frescos con balón. Nosotros necesitamos que el balón circule muy rápido para desarrollar nuestro modelo de juego, y para eso hay que estar precisos. Necesitamos ese nivel de fluidez para superar a un rival como el Alondras.

¿Qué le preocupa de su rival?

Es uno de los rivales más difíciles de preparar. Porque es capaz de desarrollar dos modelos de juego muy diferenciados: uno más directo, con balones a los tres jugadores de arriba para que descarguen; pero también, con jugadores como Iván y Mauro, son capaces de combinar por dentro para después general espacio y hacerte daño por fuera con gente como Jesús Varela. No es fácil que un equipo rival sea capaz de hacer esos dos estilos con los mismos futbolistas. Tenemos nuestras armas e intentaremos que no estén cómodos.

Se juega en O Morrazo, pero habrá 200 del Estradense.

Hay que agradecerle al Alondras que nos cediera 200 entradas, que no tenía por qué hacerlo. Entienden que es el 25 por ciento del aforo y se han comportado como lo que son, un club señor. No va a ir toda la gente que le gustaría, pero al menos esas personas de A Estrada podrán ver un partido tan importante para su club.

Mirando para atrás, el Estradense está lejos de su objetivo inicial.

Hemos dado pasito a pasito y desarrollado una temporada que aún está por acabar y puede ser mucho mejor, pero que está por encima de las expectativas. Por presupuesto éramos un equipo llamado a pelear por la permanencia, más con ocho descensos. Pero el equipo ha crecido en confianza y en motivación, muchos jugadores han aportado desde el banquillo... estamos en dinámica positiva, que mucha gente dice que no existe pero puedo asegurar que sí: los futbolistas no son robots, son personas; y, como pasa en la vida, hay momentos en los que nos sale todo. Nosotros lo hemos enganchado, y vamos a intentar aprovecharlo.