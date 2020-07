Queda prohibido especular con el empate en Balaídos

Hugo Sanmartín es uno de esos futbolistas que llegaron al Compostela el pasado verano para aportar su veteranía y oficio sobre el campo para ayudar a llevar al equipo a Segunda B. Ahora, con la hora de la verdad aproximándose, apunta las claves para lograr dar el salto, aunque todas ellas partiendo de la misma premisa: prohibido salir a empatar.

“No hemos hablando en ningún momento del empate”, —asegura Hugo, pues por haber sido campeón, al Compos le basta con igualar al término de los 90 minutos para superar la semifinal o conseguir el ascenso en la final. “Evidentemente no nos vamos a pegar un tiro en el pie, si quedan cinco minutos y el equipo rival nos está achuchando, intentaremos guardar la ropa. Pero nosotros vamos a intentar ganar el partido. Sí es una ventaja para nosotros porque hemos quedado primeros, pero puede ser un arma de doble filo”.

Tras varias semanas de entrenamiento, el equipo cuenta ya los días para que llegue la competición y el momento de jugarse la temporada. “Tenemos una pizarra en el vestuario en la que estamos descontando días. Nos quedan siete entrenamientos y la verdad es que tenemos ganas. Se hace larga la espera hasta llegar al play-off, pero va a llegar y va a ser pronto”, reflexiona Hugo en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Sobre el papel, el conjunto entrenado por Yago Iglesias podría parecer el que tiene el camino más fácil para lograr el ascenso, pues “tenemos la ventaja del empate e incluso de una repesca si quedásemos eliminados”, recuerda Hugo. Sin embargo, el atacante blanquiazul reconoce que por el formato de la fase de ascenso, si alguien sale ganando, esos son todos los participantes menos el campeón. “Yo que he sido cuarto dos veces y he jugado dos play-offs, quién me diera por aquel entonces que en dos partidos pudiera estar en Segunda B. Me da igual contra quién me enfrentase, exactamente igual, pero que en dos partidos pudiera estar en Segunda B en vez de tener que jugar seis partidos”, opina Sanmartín. “Es algo que firmaríamos todos los que hemos quedado cuartos, terceros o segundos en cualquier momento de nuestra vida”, agrega.

Este formato de fase de ascenso implica, por tanto, que los errores penalicen mucho más de lo que sería habitual en un play-off al uso: “Para ellos es una ventaja grande, porque el que llegue mejor, o mismo que a un partido si cometes un error no tienes margen de maniobra, hace que en dos partidos te puedes meter en Segunda B. Para mí es una ventaja grande”.

ESTADO DE FORMA. A pesar del parón por el coronavirus, con la competición interrumpida durante cuatro meses, Hugo considera que el Compostela está físicamente preparado para afrontar la fase de ascenso, gracias a las sesiones de entrenamiento desde casa, primero, y al trabajo presencial en San Lázaro, durante el último mes. “Llegamos todos bastante bien. Tuvimos unas semanas de carga y esta semana ya la vamos a bajar un poco para llegar lo más frescos posible, pero salvo dos incidentes de contracturas llegamos bastante bien”, afirma.

Lo que va a faltar, tanto al Compos como al resto de contrincantes, es el ritmo de competición, al no poder disputar encuentros amistosos: “Estamos jugando entre nosotros, pero no es lo mismo competir contra tus compañeros que contra otros equipos y otros jugadores. Aparte, ellos van a competir lo mismo que nosotros, así que partimos todos del mismo punto”.

A pesar de haberse proclamado campeones de liga, Hugo no cree que esa condición les otorgue el papel de favoritos: “Si quieres poner etiquetas, el Compos ha quedado primero; el Ourense CF, segundo; el Arosa, tercero; y el Barco, cuarto. Pero eso no tiene nada que ver”. Y es que la promoción de ascenso adquiere ahora un cariz nuevo, una final a un partido en la que los errores van a ser clave. “A lo mejor no es lo más justo con respecto a lo que se ha visto durante todo el año, pero el play-off está montado así y hay que minimizar errores. El que minimice errores es el que se va a llevar el ascenso”, opina Hugo.