Quiere ganar el Rosalía y “amortizar la primera vuelta”

Lo tendrán que hacer sin Sara Corredoira -todavía en proceso de recuperación de su esguince de tobillo- y sin Catherine Traer -aún en Canadá tras disputar el Torneo FIBA 3x3 y donde permanecerá hasta el día 1 de diciembre-, pero quien haya decidido dejar de apostar por las posibilidades del Institutos de Compostela-Xunta para el envite de este domingo (19.00 horas) frente al Baloncesto Femenino León será mejor que revise los antecedentes.

Con tan solo cinco séniors en el róster una vez más, Chiqui Barros confía en la capacidad de combatividad de sus pupilas, aunque insista en que el esfuerzo y la exigencia es enorme mientras aplaude al mismo tiempo su nivel de ilusión y de compromiso. Por eso defiende que no se lo pondrán fácil al rival.

La espera de refuerzos para el juego interior colegial continúa. Se está avanzando en algunas negociaciones pero sigue tocando esperar mientras el club capea con el interés tanto de rivales directos en la categoría como de ligas superiores por alguna de sus jugadoras. Nadie se quiere mover del Rosalía, de momento, mientras el técnico ferrolano insiste: “Todo esto nos hará más fuertes”.

El objetivo es seguir trabajando y seguir sumando, porque los cuatro triunfos ya de botín después de las siete primeras jornadas obligan a seguir en la misma línea. “Estoy preocupado por la situación, desde luego, pero feliz. A veces exijo tanto y me exijo tanto que corres el riesgo de no ver cómo son las cosas”, enfatiza Chiqui Barros.

Un buen rival. Este domingo llega al pabellón del IES Rosalía un BF León “contra el que sabemos lo que hay que hacer, otra cosa es que podamos porque estamos sin pívots, obligando a gente a jugar fuera de sus posiciones para intentar a base de versatilidad, imaginación o lo que sea crearle problemas al rival pero a veces hasta es complicado preparar el partido no por cantidad, si no por experiencia, por posicionamiento...y no quiero reducir el tiempo de mejora”.

“Es un rival que juega muy bien, duro, con doce jugadoras, que respetamos mucho, con un modelo además muy bueno para la Liga con una gran cantera, pero tendremos nuestras opciones y podría ser el partido más importante del año en positivo, porque si logramos el triunfo es prácticamente tener amortizada la primera vuelta, aunque eso no quiere decir que bajaremos después los brazos”, apunta el ferrolano.