Rafa García

SABÍA QUE ERA su día y en el primer ataque pierde un balón, cae al intentar recuperarlo y al levantarse se da cuenta de que su menique derecho, palabras textuales, “está mirando pa Cuenca”. “Pensé que era una dislocación y me recoloqué el dedo como pude” . Sigue jugando y recolocando su maltrecho meñique a cada momento. Uno de los árbitros le pregunta ¿Estás bien? Y la respuesta fue un lacónico “Sí”. El árbitro, al verlo manipular otra vez su dedo, le repregunta ¿Seguro que estás bien? Y el tras visualizar a Oliver en el banquillo piensa que no queda otra que seguir, y me dice “Pepiño, es que no lo podía dejar solo”.

Condicionado por el dolor y la falta de sensibilidad en su dedo meñique y en el anular, que aunque no quedó en forma de L también se fracturó, apretó los dientes para seguir. Entre la adrenalina, la responsabilidad, las ganas y el ADN Obradoiro, terminó jugando 16 minutos y pico con absoluta dignidad, sin borrarse que hubiese sido lo más lógico y fácil.

Al escribir estas líneas Rafa está en un quirófano de La Rosaleda para ser intervenido de su maltrecho meñique.

Ahora los tres bases del Obra de inicio de temporada están lesionados, pero tranquilos porque si alguien es capaz de llegar al partido del domingo ante Estudiantes es el Sr.Pozas, que también rezuma ADN made in Obra, del que sin dudas a imbuido a Rafa.

Volviendo a Murcia, el UCAM es un equipo muy duro y físico. Su entrenador, antes de partido, pidió a sus jugadores ser mas físicos y duros. Es algo totalmente lícito, pero no es lógico que a pesar de la estopa que dan, terminen el partido con 25 faltas y el Obradoiro con 24.

A Birutis entre Lima y Cate le dieron leña por todos lados. Dureza y fuerza aparte, el Obra no fue capaz de sellar a Rojas en el rebote ofensivo al que va como una fiera. Cogió 7. Tampoco pudo controlar las rápidas transiciones del UCAM, que en el caso de Davis son como tener un misil aro aro. Pero lo peor fue la falta de puntería en los triples de Robertson, con un inusual para él 1 de 12 en tiros de 3. Si Kass no mete lo normal en 12 tiros, que podrían ser un mínimo de 4 o 5 triples, el equipo pierde su mejor arma ofensiva al quedarse sin la fluidez en ataque que por ejemplo tuvo durante muchos minutos ante el Zaragoza.

Sigue ausente Mike Daum, superado por sus rivales en defensa y ataque y Beliauskas no tiene el acierto de principio de temporada. Suya fue la jugada clave cuando el marcador estaba en un 73-67, tras un parcial de 6-0 a favor del Obra y en dinámica de remontada. Falla un triple sicológico, porque de acertarlo el Obra se hubiese puesto a 3 puntos a falta de 4 minutos, y lo que recibe en la acción siguiente fue 4 puntos de golpe, un 3+1 por parte de DiLeo, que fueron un auténtico mazado que derrumbó al equipo mentalmente después del tremendo esfuerzo que había realizado, encajando un duro parcial de 20-9 en los minutos finales.

En fin una pena de jornada con la que por fin despedimos el 2020, pensando y deseando que el 2021 sea mucho mejor y que Pepe, Kartal y Rafa se recuperen pronto. Feliz entrada de Año.