Ramón García: “Yo creo que no hay soluciones”

El Santiago Futsal, a partir de las 20:30 horas, puede encarar la recta final de su existencia. El Multiusos Fontes do Sar será el escenario del una asamblea presidida por el máximo mandatario del club, Ramón García Seara (Santiago de Compostela, 1966), supondrá, si no existe relevo, el inicio de su proceso de liquidación.

El que, en caso de que nadie desee asumir el relevo, será el último presidente de la entidad atiende a EL CORREO GALLEGO con la sensación de que el esfuerzo realizado durante los últimos 10 años, en los que él estuvo al mando, fue en vano.

¿Qué va a pasar en la asamblea?

No lo sé. Creo que no hay soluciones. Vienen de notificarnos que también perdimos la subvención de la Diputación por no poder justificar pagos a Hacienda y Seguridad Social. Se suma a la que el ayuntamiento no ha facilitado. La falta de liquidez, sobre todo, está pesando.

Hay una subvención del Ayuntamiento que no han podido recibir. ¿Cambiaría el presente del club?

No es tanto por la cantidad. Era una forma de actuar en los 10 años que llevamos en el club que ya teníamos calculada. Pero eso se rompió sin avisar, sin que nadie supiese nada. Te extrañas y cuando pides la reunión en febrero ni te reciben ni te contestan, y hoy pagamos las consecuencias. A lo mejor la solución era la misma, pero en octubre o noviembre te avisan, y actúas diferente.

¿Ello ha perjudicado al club?

En diez años no vi semejante negligencia. En la concejalía de deportes, desde que yo llegué, estuvieron Adrián Varela, María Corral y Noa Morales. Partidos distintos y nunca hubo un problema de estos. Los tres siempre se preocuparon de ayudar en todo lo posible. Ahora nos encontramos casi en julio y sin novedad. ¿Es la causa de todo? No. Si tuviésemos un millón de euros en el banco, esos 65.000 euros no afectaban. Pero cuando estás en el límite, una negligencia de esta te deshace.

¿Por qué se llega a esto?

Teníamos diez años, desde 2014, de pagos concursales. Lo que hicimos fue regular y sistematizar la deuda, y parte de ella, que estaba en mora, la pasamos a deuda legal. La otra forma de suprimirla es pagando. El problema que hubo al llegar al club es que el presupuesto era muy alto, en torno a los 850.000 euros, con jugadores que superaban los tres y cuatro mil euros todos los meses, que era lo que se pagaba entonces. No era un problema del club, sino del fútbol sala de ese tiempo.

¿Cómo se trató de encarrilar?

Hubo que disminuir el gasto, que ahora es pequeñísimo, y luego incrementar los ingresos para pagar lo que generas, más lo que debes. Pero cuando no entra el dinero... La deuda, hoy en día, es muchísimo más baja, pero también los ingresos son menores.

¿Cuál era el importe de la deuda cuando llegó y cuánto es ahora?

En 2014, al concurso se entró con un pasivo de 1.900.000 euros. Cuando llegamos rondaría los dos millones de euros. Ahora, la deuda está en torno a los 200.000 euros.

¿Cómo se resuelve esa situación económica en la asamblea?

Hay que hacer la asamblea, aprobar todo, porque es una cuestión jurídica importante, y después presentar mi dimisión, o que se tome la decisión, que también sería la más correcta, de encauzar jurídicamente la liquidación del club.

¿Cómo quedaría entonces el proceso concursal existente?

Hay un problema. El club en sí mismo y los pleitos los llevo yo. Eso es un coste altísimo que el club no se puede permitir ceder a un tercero. Lo más lógico es que, al menos en el proceso concursal, lo lleve yo para hacerlo de una forma jurídicamente lo más correcta posible. Porque no se puede cerrar por cerrar o dimitir, marcharme y dejar las cosas en un estado como es el actual.

¿Qué pasaría si usted dimite?

Dicho así, sería un caos para el club. Porque los distintos procesos judiciales, dada mi condición de abogado, los llevo yo para evitarle un coste al club. Somos un club en el que buscas ahorrar, y todos hacemos de todo. En la parte jurídica han intervenido profesionales, por amistad, que no nos han cobrado. Eso son miles de euros a finales de año.

¿El proceso de liquidación y disolución cómo se resolvería?

Tiene que producirse en el trámite concursal. Estamos en el séptimo año del concurso. En mayo vencieron los plazos de este año. ¿Cuál era el problema? Hasta ahora llegábamos al día. Vencía y pagábamos la deuda concursal. Este año no llegamos al día, porque no recibimos una partida muy importante: la del Ayuntamiento de Santiago.

¿Qué horizonte se le plantea al club con su salida?

Las perspectivas son diversas. Puede quedarse la junta directiva sin mí, perfectamente. Yo les ayudaría en todo. El irme no implicaría que dejase a la gente en una situación tan negativa. Por otro lado, puede haber terceros que pueden decir ‘Mantenedlo, que lo cogemos nosotros’. Sería una situación idónea, la mejor con diferencia.

Si nadie da muestras de querer coger el relevo de la presidencia, hay que seguir en el concurso bien a través de un proceso de liquidación directo, o bien pidiendo la modificación del convenio para ganar plazos para ver su evolución. Dependerá de lo que transmita la gente.

¿La liquidación implica el hecho de pagar la deuda?

No. Implica desaparecer. Cuando entrase la partida del Ayuntamiento, se destinaría, por el administrador concursal, al pago de la deuda. Hay una sentencia contra (José Antonio) Lobelle de 240.000 euros, que no entrará. Es un crédito que tenemos, pero es irrealizable y no cuenta. El activo que haya se entregará para pagar deuda del club.