Ramos, de penalti de VAR, acerca el título al Madrid

··· Sergio Ramos reconoció tras la victoria del Real Madrid que, tras el penalti que marcó para dar el triunfo a su equipo, en una jugada unos minutos después pisa “un poquito la bota a Raúl (García)” en su área y que no vio al jugador navarro porque lo tenía “detrás”.

··· “Piso un poquito la bota de Raúl, pero esta detrás y no lo veo. No es jugada determinante, no creo que sea mucho más”, dijo el capitán madridista tras una victoria “importantísima” que los acerca al titulo liguero.

··· “Era importantísimo. Sabíamos que iba a ser uno de los partidos mas importantes que quedaban esta liga, la salida en Bilbao siempre es complicada, pero lo programamos así. Nos quedaban 11 finales y el objetivo era ir paso a paso. El equipo ha vuelto a mostrar buen estado físico, el objetivo eran los 3 puntos, se ha conseguido y estamos contentos”, dijo, en sus primeras impresiones tras finalizar el choque.