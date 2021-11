Real Madrid-Sevilla, un duelo de aspirantes en lo alto de la tabla

Madrid. El Santiago Bernabéu acoge su primer gran duelo desde su reapertura, un pulso entre dos candidatos a todo en LaLiga Santander, primer y tercer clasificado, con el Real Madrid en racha tras cinco triunfos consecutivos pero con una endeblez de local por corregir, frente al Sevilla de Julen Lopetegui que no guarda buenos recuerdos ante su exequipo.

Sin rotaciones, satisfecho con la dinámica que ha tomado su equipo para alcanzar el liderato de LaLiga y firmar, con un jornada aún por jugarse, el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, Carlo Ancelotti encara un pulso importante que mide la fuerza de su Real Madrid. Elche, Rayo y Granada en Liga, más Shakhtar y Sheriff en Champions, dan forma a una racha de triunfos de un equipo que responde en semanas de tres partidos y ahora sube el nivel de exigencia.

Llegan Sevilla y Real Sociedad, con el derbi ante el Atlético de Madrid en el horizonte. Y pese a la cantidad de partidos, Ancelotti descarta rotaciones y prueba que confía en un grupo reducido de jugadores con una clara mentalidad: lo que funciona, no se toca.

“Cada partido hago una evaluación total, de los jugadores y la estrategia para poner el mejor equipo. Si veo un jugador cansado lo cambio pero no quiero cambiar algo que está saliendo bien por algo que he de suponer. No voy a dar descanso a un jugador que no está cansado pensando en marzo o abril. Hasta entonces hay mucho tiempo”, defiende el italiano.

Sigue pendiente de David Alaba para dar forma a su once. El defensa austríaco será sometido a una prueba el mismo día de partido por el leve esguince de tobillo que arrastra desde el miércoles. Sin intención de forzar y con los dolores que sintió en el último entrenamiento, todo apunta a que jugará Nacho.

El resto del once será el mismo, con un centro del campo que recupera a Fede Valverde tras lesión. Rodrygo y Asensio pugnan por acompañar a Vinícius y Benzema ya que Gareth Bale sigue de baja y Eden Hazard se perderá su tercer encuentro consecutivo por una gastroenteritis.

El Sevilla de Julen Lopetegui viaja el Bernabéu, donde no gana desde 2008, con muchas dudas, por las lesiones y tres jugadores clave que están tocados: Diego Carlos, Koundé y Ocampos. Además, Suso, Lamela, Navas y En-Nesyri continúan de baja. EFE