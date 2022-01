Respira el Lugo después de lograr ante el Mirandés su quinto triunfo

Lugo. El Lugo, con la quinta victoria de la temporada, la de este domingo ante el Mirandés (2-1), respira tranquilidad en el parón de LaLiga SmartBank, que retomará la próxima semana con el partido aplazado ante el Almería en el Ángel Carro.

Los lucenses se reencontraron con la victoria después de cinco empates consecutivos y han enlazado siete partidos sin perder en la categoría de plata.

En la clasificación, el Lugo ha subido posiciones con el triunfo ante el Mirandés, ha adelantado al equipo burgalés, al Leganés y al Zaragoza, con el que iguala a 27 puntos.

El equipo de Rubén Albés cuenta ahora con seis puntos más que el descenso, que marca el Mirandés con 21 unidades, y, además, tiene un partido pendiente, aunque ante el líder, el Almería.

Esa cita, que tenía que haberse disputado antes de las vacaciones de Navidad, se aplazó por el brote de covid del Lugo, con cerca de una treintena de contagios.

“Después de esta victoria, la cabeza va a descansar mucho más. Si no te vas con los tres puntos, siempre estás pensando en qué has podido hacer mejor o en qué has fallado, pero con la victoria te vas con los deberes hechos, relajado, tranquilo y puedes ver a la familia, que es necesario después de lo que hemos pasado en navidades”, recordó Eduard Campabadal.

Juanpe Jiménez advirtió de que les “hacía mucha falta” reencontrarse con la victoria casi dos meses después. EFE