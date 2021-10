Rodri descarta a Jordan, Baleato y Fer Beltrán para medirse con la UD Llanera

Rodri Veiga, entrenador del Compostela, confirmó la ausencia de Jordan en el partido de este sábado contra el Llanera (16.15 horas), y reconoció que el concurso de Baleato y Fer Beltrán está muy complicado. Se trata de jugadores que, en condiciones normales, apuntaban a titulares ante un rival y un campo de dimensiones reducidas. El once blanquiazul estará condicionado por las lesiones, y el partido, por el terreno de juego.

“Está descartado Jordan y mañana decidiremos con Roberto Baleato y con Fer Beltrán, pero está complicado, porque llegaríamos muy justos. No es plan de arriesgar, vamos a ver qué sensaciones tienen, pero en principio no somos muy optimistas”, aseguró Rodri Veiga en su comparecencia ante los medios de comunicación previa al partido del sábado en tierras asturianas.

El técnico tendrá que lidiar con bajas importantes, jugadores llamados a gozar de protagonismo en el Pepe Quimarán, “gente que por capacidad física y viendo el campo donde vamos a jugar nos deberían aportar muchas cosas”, explica Rodri.

Y es que el campo, de hierba artificial y dimensiones reducidas, “condiciona todo”. “Dicen que es de 90x56, pero viendo las imágenes yo creo que debe de ser un 90x50. Es un campo muy pequeño y que va a condicionar el juego, de un despeje puedes dejar a una persona sola delante del portero contrario”, lamenta el preparador.

El propietario de ese campo es la UD Llanera, del que Veiga destaca “la capacidad física que tienen los dos delanteros, muy apropiados para ese campo”. Y también apunta que es un equipo que “tiene las ideas muy claras y dos o tres futbolistas que si son capaces de coger ese segundo balón están adaptados a esas dimensiones, saben cómo tienen que dar los pases y con qué fuerza, y lo hacen bien”. “Me parece un rival incómodo”, apostilla.

El Compostela se enfrentará al último clasificado, pero Rodri considera “anecdótico jugar ante el colista por las dimensiones del campo en el que vamos a jugar”. Tanto es así, que “en cinco segundos pasas de una ocasión en una portería a otra”, y ante tal situación lo que pide Veiga es “estar los 90 minutos concentrado y que el equipo compita al nivel que va a exigir el campo”.

Pero el terreno de juego no será ninguna excusa para Rodri. “Mientras yo sea entrenador el equipo no va a salir a empatar”, avisa el entrenador, si bien precisa que “evidentemente, no vamos a correr ciertos riesgos”.

La visita al colista le llega al Compostela después de cuatro empates consecutivos. “Estás fastidiado, pero nosotros y el Avilés somos los únicos que todavía no hemos perdido”, defiende Rodri. “Eso quiere decir que hacemos algo bien. Tenemos que ser conscientes de lo que somos, las cosas nos cuestan mucho, hay que darle mérito a lo que se está haciendo, pero tampoco nos queremos poner límites”, agrega.

Uno de los retos en el Pepe Quimarán será dejar la portería a cero, algo que solo se ha cumplido en un partido porque, explica Veiga, “el hecho de ser tan vertical a veces hace que pierdas el equilibrio por dentro. Dejar la portería a cero sería importante para todos, pero a pesar de haber encajado somos de los equipos menos goleados”.