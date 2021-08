Rodri: “El once de Pasarón no lo veo claro, jugarán los que crea que estén mejor”

Se acabó para el Compostela el tiempo de las pruebas. Con el segundo amistoso de la semana que acaba de terminar frente al Fabril, filial del Deportivo, el equipo compostelanista completó siete en su pretemporada, con resultados de todos los colores y unas sensaciones que han mejorado con el paso de los días, en la medida quizá en lo que ha hecho la enfermería del plantel. Sin más, esta semana el equipo que entrena Rodri Veiga tendrá un solo pensamiento en la cabeza: el partido en Pasarón, el domingo en Pontevedra, con el que abrirá su caminar por la nueva Segunda RFEF.

Con qué once empezará el Compos la liga es una incógnita que no desveló el entrenador, en declaraciones a la Radio Galega tras el partido del sábado ante el Fabril. Rodri fue claro: “Creo que este año ganamos en competencia. La verdad es que a día de hoy, respecto al once titular, no lo tengo nada claro. Soy sincero con los jugadores y voy a poner los que crea que en ese momento estén mejor, llámese Fulano que lleva no sé cuántas temporadas jugando en Segunda B o sea un rapaz de 19 años”, explicó.

El entrenador incidió en que tiene unas normas a seguir en este aspecto: “Yo creo que estas cosas se tienen que ganar partido a partido. Evidentemente ves más cosas en los partidos que en los entrenamientos, pero yo tengo que ir adelante con mi idea, con mis valores, y quiero darle el premio a la gente que realmente lo merece”, dijo.

Las dudas sobre la elección del once titular crecen para el técnico tras el buen partido de su equipo ante el Fabril en el Vero Boquete, con un pero: “Quizás el partido se nos hizo un poco largo, sabíamos que por desgracia esta pretemporada no entrenamos todo lo bien que nos gustaría, y bueno, se notó que nos costó mantener el ritmo 90 minutos. Pero estoy contento, creo que gran parte del encuentro el ritmo fue muy alto, tanto ofensivo como defensivo, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para intentar llegar lo mejor posible el fin de semana”, señaló.

Para Rodri, aunque en la pretemporada los resultados no son tan importantes, ganar es bueno “para la confianza de todos, del cuerpo técnico y de los jugadores. Ya se lo dije en la charla previa, que era importante hacer un buen partido, salir con buenas sensaciones, y creo que nos vamos contentos por lo que hicimos en el terreno de juego. A seguir trabajando para poder llevar la imagen de hoy a Pasarón”, incidió.

Allí ya será partido oficial. “Les dije desde hace unos partidos que teníamos que tomar todos como si fueran de competición, pero evidentemente la cabeza de los jugadores, cada uno tiene la suya; yo estuve del otro lado y a veces me costaba. Ante el Fabril afrontamos muy bien el encuentro, con mucha mentalidad positiva, sabiendo que hay que trabajar mucho y hacer las cosas bien, pero al final disfrutas”, explicó.

Y agradeció al Deportivo “todas las facilidades que nos dieron estos días para jugar”.