Rodri: “Supimos sufrir y esperar nuestro momento”

Rodri Veiga, entrenador del Compostela, se confesó contento por los tres puntos sumados en A Lomba ante el Arosa (0-1) y evitó pronunciarse sobre la polémica arbitral.

Análisis. “Contento por los tres puntos. Sufrimos, nos habría gustado jugar de otra manera pero nos adaptamos al campo, al final muy resbaladizo. Supimos estar ordenados, defendernos bien, esperar nuestro momento y una de las pocas que tuvimos la aprovechamos. Fue un partido de mucha disputa, pocas ocasiones y tuvimos la suerte de llevárnoslo”.

Jordan. “Es un futbolista especial, al planificar la plantilla era el jugador sobre el que giraba todo. Está volviendo tras la lesión, que siga así”.

Rival. “Un buen equipo, nunca da el partido por perdido; lo hicimos bien”.

Acoso final. “Es lógico, al final un equipo que ya no tiene nada que perder expone mucho, lleva mucha gente a la última línea. El resultado no sé si es justo, pero me voy contento”.

Derbi. “Vino mucha gente a vernos, tenemos la suerte de que se desplazan muchos a todos los partidos. Les dedicamos la victoria”.

Polémica. “No vi las jugadas. En la temporada los árbitros unas veces te dan y otras te quitan”.

Por su parte, Jorge Otero, entrenador del Arosa, calificó el partido de su equipo como “el mejor” de la temporada.

Derrota. “Nada que reprochar a los chavales, hicimos un grandísimo partido ante un muy buen rival, más igualado en la primera parte, con pocas ocasiones; pero en la segunda jugamos mucho en campo rival, nos faltó definición pero fuimos superiores claramente. La fortuna estuvo del lado del Compos y nada, a seguir trabajando. Cabreado por la derrota, satisfecho por el comportamiento del equipo, ellos estuvieron incómodos”.

Polémica. “En los últimos partidos estamos teniendo muy mala suerte con los arbitrajes, pero no podemos escudarnos en eso. La jugada de Pato me parece muy clara, la veo, y el gol anulado no lo veo aunque un jugador me dice que no hay ninguna falta. No vale de nada quejarse, posiblemente ganemos un partido con errores a favor”.

Línea a seguir. “Posiblemente fue, por la entidad del rival, nuestro mejor partido”.

Afición. “Fastidiado porque hicimos mucho para ofrecerle una victoria. Pero el partido que hizo el equipo da confianza, espero que se la podamos brindar cuanto antes”.