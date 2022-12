Roque: “Es clave no encajar gol porque haremos ocasiones”

El domingo, el Compostela recibe en casa al Valladolid Promesas, un partido que se podrá seguir además a las 16:45 horas por la televisión local con emisión en internet La 8 Valladolid. El lateral derecho del Compos, Roque, reconvertido a mediocentro este año, analizó ese duelo durante una rueda de prensa celebrada ayer en O Pan de Leis, local de O Milladoiro que es parte de los patrocinadores del club albiazul.

Roque González Delgado, nacido en Ames el 9 de julio de 2002, llegó al Compos tras jugar en el RC Deportivo Juvenil y se ha ganado la confianza de Fabiano Soares, el nuevo técnico de la SD; un entrenador capaz de avivar el sueño del ascenso, situando al equipo ahora mismo como tercero del Grupo 1 de la Segunda RFEF, con 24 puntos, los mismos que el cuadro vallisoletano. En su estadio, el Compostela suma tres triunfos, dos derrotas y un empate, con solo 3 goles en contra y 8 a favor. El cuadro pucelano, por su parte, lleva fuera de su cancha cuatro victorias, un encuentro perdido y dos igualados, marcando 11 goles y encajando 6 tantos.

Respecto al actual momento de forma, en la nota enviada por el club, Roque valora así esa inercia : “Venimos de una jornada muy positiva, sacando resultados en campos complicados y nos toca seguir. El domingo viene un rival directo y hay que prolongar la racha. La clave es dejar la portería a cero y defender bien, porque ocasiones vamos a tener y alguna la aprovecharemos... Fabiano sigue insistiendo día tras día, porque con la portería a cero siempre puedes ganar hasta el minuto 90, y nos vamos a seguir defendiendo igual”.

En cuanto a las indicaciones de Fabiano Soares de cara a ir puliendo el estilo del equipo, el jugador gallego indica que el técnico no se conforma y quiere más aunque ello conlleve cambios de posición como el que afecta al propio Roque.

“Al principio me sorprendió mucho, porque llevaba muchos años sin jugar en esa posición, pero me veo bastante bien, el míster me da toda la confianza del mundo, los compañeros están ayudándome mucho y me encuentro cómodo jugando de mediocentro”, recalca Roque antes de analizar al rival.

“El Valladolid B vene de descender de Primera RFEF, está haciéndolo muy bien este año, tiene jugadores rápidos arriba y creo que nos costará, pero vamos a sacar los tres puntos... Cuanto mayor sea la cantidad de gente que venga mejor, porque eso nos da un plus. Que la gente te esté apoyando te sube la moral muchísimo y sales la por todas”, concluye el amiense.